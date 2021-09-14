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Yepyeni İlan Arama Teknolojisi!

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2021 Salı 11:02
Hepsiemlak’ta Nokta Atışı ile Ev Bulma Dönemi Başladı
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Teknolojik dönüşümün hızla devam ettiği hepsiemlak’ta yeni ilan arama teknolojisiyle artık kullanıcılar satın almak istediği ya da kiralık olarak baktığı evi, çevresinde bulunan okul, hastane ve toplu taşıma kriterlerine göre arayabiliyor. Bunun için hepsiemlak.com ana sayfasındaki arama kısmına toplu taşıma durağının, okulun ya da hastanenin isminin yazılması yeterli oluyor.

14 Eylül 2021, İstanbul – Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak’ta teknolojik dönüşüm hızla devam ediyor. Yakın zamanda hizmete sunulan yepyeni ilan arama teknolojisi ile kullanıcılar satın almak istediği ya da kiralık olarak baktığı evi, çevresinde bulunan okul, hastane ve toplu taşıma kriterlerine göre arayabiliyorlar. Bunun için hepsiemlak.com ana sayfasındaki arama kısmına toplu taşıma durağının, okulun ya da hastanenin isminin yazılması yeterli oluyor. 

Tercih edilen toplu taşıma durağı, okul ya da hastane bilgisi girildikten sonra kullanıcıların karşısına harita üzerinden görebilecekleri maksimum 1500’e kadar ilan çıkıyor. Kullanıcılar isterlerse filtreleme seçeneğinden satılık ya da kiralık tercihlerini belirleyebiliyor, kategori bölmesinden bakılacak yeri konut ya da işyeri olarak aratabiliyor, aradıkları evin ya da işyerinin fiyat aralığı, metrekare büyüklüğü, emlak ofisinden ya da mülk sahibinden olup olmadığı gibi tercihleri de yapabiliyor. Tüm kriterler belirlendiğinde maksimum 5 kilometrelik bir alan çerçevesindeki seçenekler kullanıcılara sunuluyor. 

Kullanıcılar, ilanın detayına girmek zorunda kalmadan fotoğrafları inceleyip, ilanla ilgili çok daha hızlı karar verebiliyor. İlan sahibinin telefon numaralarını görebiliyor veya doğrudan mesaj gönderebiliyor. İlanı kolayca favorilerine ekleyebiliyor ve favoriye ekledi bilgisini harita pinleri üzerinde görebiliyor. Aramalarını harita üzerinden doğrudan kaydedebiliyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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