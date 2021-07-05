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Hellim Peyniri Nasıl Üretilir? Hangi Makineler Kullanılır?

​​​​​​​Peynir, her çeşidiyle Türk kahvaltı kültürünün en önemli parçasıdır. Birçok yemeğin önemli malzemelerinden olan peynirin neredeyse tüm çeşitleri pastörize sütten üretilir. Anavatanı Kıbrıs olan Hellim peynirin ise tadının meşhur ve farklı olmasının nedeni çiğ sütten üretiliyor olmasıdır. Dolayısıyla diğer peynir türlerine göre üretim süreci ve üretim malzemeleri de farklılık göstermektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 20:29
Hellim Peyniri Nasıl Üretilir? Hangi Makineler Kullanılır?
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Besin değeri oldukça yüksek olan hellim peyniri, uzun yıllardır en çok Kuzey Kıbrıs’ta üretilirken, son dönemde ülkemizde de artan talep ve tüketim nedeniyle fazlaca üretilmeye başlanmıştır. İnek, keçi veya koyun sütleri karıştırılarak elde edilen bu özgün ve yöresel lezzetin besin değeri de oldukça yüksektir.

Hellim peynirini diğer peynir çeşitlerinden ayıran önemli bir özelliğin çiğ sütten üretilmesi olduğunu söylesek de, çiğ halden kaynaklanabilecek olan patojen mikroorganizma riski taşıması nedeniyle pastörize süt kullanılarak da üretimi yaygınlaşmıştır. Taze pastörize sütün bekletilip mayalanmasından sonra pıhtılaştığı noktada karıştırılır ve ardından kalıplanarak baskı işlemi görmeye gider. Daha sonra ise salamura işlemi görür.

Hellim peyniri üretim hattı kurmak için ise önce üretim kapasitesi belirlenmeli, daha sonra üretim için gerekli ekipmanlar hazır olmalıdır. Tabii ki hellim peyniri prosesinde diğer peynirlerin üretiminden farklı ekipmanlara ihtiyaç duyulur. Hellim peyniri üretim prosesinde ihtiyaç duyulan ekipmanlar; Proses tankı, teleme hazırlama tankı ve teleme süzme tamburu, hellim kalıbı, pişirme teknesi, salamura teknesi, perfore sepet, press sistemi soğutma rafları, kalıp taşıma arabasıdır.

Son yıllarda ülkemizde de yaygın olarak tüketilen ve üretilen hellim peynirinin üretim hattı kurulumu ve ekipmanı için tecrübeli ve profesyonel Uzermak A.Ş. personelinden destek alabilirsiniz.

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