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Hani Stokçuluk Haramdı !

Hüseyin Baş: Organize Sanayi Bölgeleri'ne doğalgaz verilmiyor ama Cumhurbaşkanımız, 'Doğalgaz stoklarımız var, bir problem yok' diyor. Hani stokçuluk haramdı, ver adamlara üretim yapsın. Ama herhalde onlara helal bu stokçuluk, başkalarına haram.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2022 Perşembe 11:42
Hani Stokçuluk Haramdı !
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin online MYK toplantısına katıldı.   

Parti faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan BTP lideri gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu.

BTP’nin misyonunun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine sahip çıkmak, ülkeyi Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefini gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Hüseyin Baş, “Huzurlu bir ortam, yaşanabilir bir ülke, dinimizin, vatanımızın, milliyetimizin, örfümüzün, adetimizin, inancımızın, kültürümüzün topyekun varlığımızın muhafaza edilebildiği ve yaşanabildiği bir Türkiye... Esasında bir Müslümanın da tek hedefi de budur diye düşünüyorum.” dedi.

“Varsın bu ülkeyi satanlar olsun..”

Konuşmasında, “Bu ülke bizim ülkemiz, bu ülke için kanlar döküldü, bu ülke için savaşlar verildi, bu ülke için çok çileler çekildi.” diyen BTP lideri şöyle devam etti; “Bu ülke için en büyük çileyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk çekti. Dolayısıyla bizim bu insanlara bir borcumuz da var. Bu borcu ödemek zorundayız. Varsın bu ülkeyi satanlar olsun, varsın bu ülkeyi yalnız bırakanlar olsun, peşkeş çekenler olsun, varsın bu ülkenin topraklarının, insanlarının kıymetlerini bilmeyen bunları başkalarının emirlerine amade kılan insanlar olsun biz bu ülkenin bağımsızlığından, bu ülkenin geleceğinden ve kendi evlatlarımızın geleceğinin teminatından asla vazgeçmeyeceğiz.”

“Yegane çıkış yolu Milli Ekonomi Modeli”

“Ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş'ın ortaya koyduğu Milli Ekonomi Modeli bu ülkenin, bu milletin, bu coğrafyanın yegane çıkış yoludur.” ifadelerini kullanan Hüseyin Baş, “Türkiye'nin bu kadronun dışında hiçbir çıkış yolu yok. Bugün siyaset öyle bir noktada ki herkes kendi siyasi menfaati ve rantı için bir şekilde bir siyasi argüman kullanıyor ve ortam oluşturuyor. Burada Türkiye'nin bağımsızlığını, geleceğini, geçmişimize olan vefa borcumuzu düşünen siyasi yapı biziz.” dedi.

Yüksek elektrik faturalarına gönderme

 

Astronomik elektrik faturalarına da dikkat çeken BTP Genel Başkanı Baş, “Çok fazla sizi tutmak istemiyorum, ışıkları kapatın ki çok fazla elektrik faturası gelmesin. Öyle bir Türkiye oldu ki, insanlar elektrik faturasını ödeyemez hale geldi. Hala daha buradan rant elde etmeye çalışıyorlar. Organize Sanayi Bölgeleri'ne doğalgaz verilmiyor ama Cumhurbaşkanımız, 'Doğalgaz stoklarımız var, bir problem yok' diyor. Dedim, 'Stokçuluk haramdı, ver adamlara üretim yapsın…' Ama herhalde onlara helal bu stokçuluk, başkalarına haram. Dolayısıyla bu gerginleşmiş, bu yalan üzerine kurulu kandırma düzeninde biz hakikaten gül gibi açmış bir siyasi iradeyiz. Bunu çok ileriye taşımak bizim elimizde.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 03.02.2022 11:46
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