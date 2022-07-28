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Halk Telvizyonlara Değil YouTube Daha Çok Güveniyor

13 yıldır yaptığı sokak röportajları ile dikkat çeken İstanbul Times TV Özel YouTube kanalı bu seferde Sokakta Halk’ a ‘’Sosyal Medya Deyince Aklınıza Ne Geliyor,Televizyon Kanallarına Mı Yoksa YouTube Kanallarına Mı Güveniyorsunuz.’’ sorusunu sordum. İlginç videoyu izlemek için İstanbul Times TV Özel YouTube kanalını ziyaret edebilir ya da linki tıklayabilirsiniz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Temmuz 2022 Perşembe 13:53
Halk Telvizyonlara Değil YouTube Daha Çok Güveniyor
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İlginç videoyu izlemek için İstanbul Times TV Özel YouTube kanalını ziyaret edebilir ya da linki tıklayabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 28.07.2022 13:59
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