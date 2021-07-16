Halk Ekmek'ten Zorunlu Fiyat Artışı

İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti.

17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk lirasından satılan ekmek, 1.25 Türk lirasından İstanbullulara ulaşacak.

Piyasada 250 gram ekmek 2.5 Türk lirasından satılırken, yapılan fiyat artışına rağmen Halk Ekmek halen Türkiye'nin enucuz ekmeği olmaya devam ediyor.

Halk Ekmek, halka sağlıklı ekmeği sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için bu değişikliğinin kaçınılmaz bir zaruriyet olduğunu açıkladı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Halk Ekmek’teki yeni fiyat listesi şu şekilde: