Halk Eğitim Müdüründen Başkan Şimşek'e Anlamlı Hediye

Ziyarette Başkan Şimşek'e çini tekniği uygulanarak yapılan ve 15 Temmuz şehitlerini anlatan sevgi çiçekli tablo hediye eden Hakan Uçar şunları söyledi: “2016 yılında takvimler 15 Temmuz gecesini gösterdiğinde büyük Türk milleti FETÖ terör örgütünün eli kanlı teröristlerine karşı eşine daha önce dünyada rastlanmamış bir direniş gösterdi. 15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımız bayrağı için, demokrasisi için, evlatları için şehitlik mertebesine yükseldi. Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi öğretmeni Rabia Yıldırım tarafından çini tekniği uygulayarak yapılan çalışmada da 251 şehidimiz, sadece Gölbaşı'nda yetişen endemik bir bitki olan sevgi çiçeği ile bütünleştirildi. Sevgi çiçeklerinin büyüklü küçüklü olmaları da şehitlerimizin her yaşta olduğunu temsil etmektedir. Başta Ömer Halisdemir'i ve 251 şehidimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.”

Ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için Gölbaşı Halk Eğitim Müdürü Hakan Uçar’ a teşekkürlerini ileten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise “Türk Milleti 15 Temmuz’da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Hiçbir güç bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacak. Vatanına milletine sahip çıkan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir" dedi.