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Güvenli Gıda İçin Beyaz Martı Hijyen Projesi

Güvenli gıda kavramı hayatımızın ayrılmaz parçalarından biri. Yeterli hijyen ve temizlik önlemleri alınmayan işletmelerde insan sağlığı tehdit altında olduğu gibi maddi ve manevi kayıplar da söz konusu olabiliyor.İşte bu doğrultuyla yola çıkan Sarıyer Belediyesi ilk önce ilçede bulunan balıkçı restoranlarının hijyen koşullarının değerlendirilmesi, su ürünlerinde gıda güvenliği ve kalite konusunda bilgilendirilmesi ve işletmelerin hijyen standardının yükseltilmesi amacıyla “Beyaz Martı Hijyen Projesi” ni hayata geçirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:23
Güvenli Gıda İçin Beyaz Martı Hijyen Projesi
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Halkın daha temiz ve güvenli şartlarda gıda tüketmesini ve işletmelerin hijyen kalitesini arttırmayı amaçlayan “Beyaz Martı Hijyen Projesi” Sarıyer’de başladı. Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi arasında imzalanan protokol sonucunda ilk olarak işletmelere bilgi verilerek projede yer almak isteyenler belirlendi. Katılan işletmelere “Su Ürünleri İşletmelerinde Gıda Güvenliği ve Kalite” başlıklı bir eğitim verildi. Eğitim sonrasında işletmeler ziyaret edilerek, hijyen standartları değerlendirildi ve 20 işletmeye 2020 yılı için “Beyaz Martı Hijyen Ödülü” verilmesi uygun görüldü. Ödüllerin1 Eylül balıkçılık sezonunun açılmasıyla birlikte yapılacak törenle işletmelere verilmesi planlanıyor.

YERİNDE GÖZLEMLENİYOR VE DEĞERLENDİRİLİYOR

Su Bilimleri Fakültesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim üyeleri Prof. Dr. Nuray Erkan Özden, Dr. Öğretim Üyesi Ş. Yasemin Tosun, Dr. Araştırma Görevlisi Hande Doğruyol Bayar ve Sarıyer Belediyesi Su Ürünleri Mühendisi Dr. İrem Köse Reis’in ziyaret ettiği işletmelerde mutfak, depo, servis alanlarında hijyen standartları ve çalışanların uyması gereken hijyen kuralları yerinde gözlemleniyor ve değerlendiriliyor. İşletmelerde görülen eksikler belirlenerek alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda işletme ve çalışanlar bilgilendiriliyor.

PROJE YENİ İŞLETMELERLE DEVAM EDECEK

İlk etapta 20 işletmenin yer aldığı projeye önümüzdeki günlerde başvurmak isteyenlere eğitim programları verilecek. Ayrıca balık restoranları dışında balık satış noktaları, tekne üzerinde servis-satış yapan birimler, restoranlar ve farklı sektörlerde ki işletmelerde projeye dahil edilecek. Özellikle su ürünleri bakımından oldukça zengin olan ve 50 kilometrelik sahil şeridi bulunan Sarıyer’de sağlıklı, hijyenik, yüksek kaliteli satış ve servis imkanı için çalışmalar devam edecek. Beyaz Martı Hijyen Projesi’ne başvurmak isteyen işletmeler 444 1 722 numaralı hattan bilgi alabilir.

Son Güncelleme: 17.08.2020 12:26
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