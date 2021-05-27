Güneş Gözlüğü Nasıl Seçilir?

Yüz şekliniz belirli bir gözlük stilinin size yakışıp yakışmayacağını belirleyen temel faktördür. Yüz şeklinize uygun bir gözlük sizi her ortamda fark edilebilir kılan önemli bir unsur olacaktır. Eye Connection bu açıdan geniş ürün seçenekleri ile her yüz tarzına uygun modeli sunarak, güneş gözlüğünde kaliteyi uygun fiyatlarla yakalamanıza olanak verir.

Yüz şeklimi nasıl belirlerim diye merak ediyorsanız işte size yüz şeklinizi belirlemek için yapmanız gerekenler;

Ölçüm için bir mezura ve ölçümleri not edeceğiniz kağıdı hazır edin, Aynanın önüne geçerek saçlarınızı yüzünüze gelmeyecek şekilde ayarlayın, Alınızın en geniş yerini mezura ile ölçerek not alın, Elmacık kemiklerinizi ve çenenizi ölçerek not alın, Tüm yüzünüzü ölçerek sonucu not alın, bu ölçümlere göre yüz şekliniz de ortaya çıkacaktır.

Yüz Ölçümlerine Göre Yüz Şekli Nasıl Belirlenir?

Yüzün en geniş bölümünü bularak yüz şeklinizi belirlemek için ilk adımı atabilirsiniz. Yaptığınız ölçümlere göre yüzünün en geniş kısmı çene ise yüz şekli kalp, yüzün en geniş kısmı elmacık kemikleriyse yüz şekli elmastır. Çene şekli yuvarlaksa yüz tipi oval ya da yuvarlak, çene yapısı köşeli ise yüz tipi karedir.

Yüz üzerinde sivri köşeler yoksa ve yüzün genişlik ve uzunluğu hemen hemen aynıysa yüz tipi geniştir. Alın dar ve çene küçükse elmas, yüzün uzunluğu genişliğinde fazlaysa yüz tipi ovaldir. Yüz tipinizi belirledikten sonra stilinize hitap eden Eye Connection gözlük modellerine göz atabilirsiniz. Sayfalarında ürünlerini her zaman cazip fiyatlarla sunan firma, belli dönemlerde yaptığı kampanya ve indirimler ile şık gözlükleri kolayca satın almanıza imkan verir.

Yüz Şekline Göre Hangi Gözlük Modelleri Tercih Edilmelidir?

Kare, geometrik ve birçok stildeki çerçeveler oval yüzlere

Yuvarlak burnun yukarısına oturan çerçeveli gözlükler kare yüzlere

Oval ve yuvarlak ince çerçeveler kalp şeklinde yüzlere

Keskin açılı köşeli çerçeveler yuvarlak yüzlere

Oval ve kedi gözü çerçeveler elmas tipi yüzlere

Yuvarlak ve kare çerçeveler uzun yüzlere yakışan özlük modelleridir.

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