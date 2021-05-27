banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1425
ALTIN
514.678
DOLAR
8.4267
STERLİN
11.8989
EURO
10.2894
Güneş Gözlüğü Nasıl Seçilir?
Güneş Gözlüğü Nasıl Seçilir?
İETT’ nin 2020 Faaliyet Raporu Onaylandı
İETT’ nin 2020 Faaliyet Raporu...
Pırlanta Yüzükte Diamond Modası
Pırlanta Yüzükte Diamond Modası
Kurumayan Bahçe Çiçekleri
Son Dakika
Kurumayan Bahçe Çiçekleri

Güneş Gözlüğü Nasıl Seçilir?

Güneş gözlüğü bana yakışmıyor cümlesini siz de duymuş ya da kendiniz bu cümleyi en az bir kere söylemişsinizdir. Aslında yüz şekline göre herkes için mükemmel bir Eye Connection güneş gözlüğü modeli vardır. Firmanın sayfalarında mutlaka tarzınıza göre bir model bulma imkanınız vardır

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mayıs 2021 Perşembe 08:25
Güneş Gözlüğü Nasıl Seçilir?
banner171

Yüz şekliniz belirli bir gözlük stilinin size yakışıp yakışmayacağını belirleyen temel faktördür. Yüz şeklinize uygun bir gözlük sizi her ortamda fark edilebilir kılan önemli bir unsur olacaktır. Eye Connection bu açıdan geniş ürün seçenekleri ile her yüz tarzına uygun modeli sunarak, güneş gözlüğünde kaliteyi uygun fiyatlarla yakalamanıza olanak verir.

Yüz şeklimi nasıl belirlerim diye merak ediyorsanız işte size yüz şeklinizi belirlemek için yapmanız gerekenler;

  1. Ölçüm için bir mezura ve ölçümleri not edeceğiniz kağıdı hazır edin,
  2. Aynanın önüne geçerek saçlarınızı yüzünüze gelmeyecek şekilde ayarlayın,
  3. Alınızın en geniş yerini mezura ile ölçerek not alın,
  4. Elmacık kemiklerinizi ve çenenizi ölçerek not alın,
  5. Tüm yüzünüzü ölçerek sonucu not alın, bu ölçümlere göre yüz şekliniz de ortaya çıkacaktır.

Yüz Ölçümlerine Göre Yüz Şekli Nasıl Belirlenir?

Yüzün en geniş bölümünü bularak yüz şeklinizi belirlemek için ilk adımı atabilirsiniz. Yaptığınız ölçümlere göre yüzünün en geniş kısmı çene ise yüz şekli kalp, yüzün en geniş kısmı elmacık kemikleriyse yüz şekli elmastır. Çene şekli yuvarlaksa yüz tipi oval ya da yuvarlak, çene yapısı köşeli ise yüz tipi karedir.

Yüz üzerinde sivri köşeler yoksa ve yüzün genişlik ve uzunluğu hemen hemen aynıysa yüz tipi geniştir. Alın dar ve çene küçükse elmas, yüzün uzunluğu genişliğinde fazlaysa yüz tipi ovaldir. Yüz tipinizi belirledikten sonra stilinize hitap eden Eye Connection gözlük modellerine göz atabilirsiniz. Sayfalarında ürünlerini her zaman cazip fiyatlarla sunan firma, belli dönemlerde yaptığı kampanya ve indirimler ile şık gözlükleri kolayca satın almanıza imkan verir.

Yüz Şekline Göre Hangi Gözlük Modelleri Tercih Edilmelidir?

  • Kare, geometrik ve birçok stildeki çerçeveler oval yüzlere
  • Yuvarlak burnun yukarısına oturan çerçeveli gözlükler kare yüzlere
  • Oval ve yuvarlak ince çerçeveler kalp şeklinde yüzlere
  • Keskin açılı köşeli çerçeveler yuvarlak yüzlere
  • Oval ve kedi gözü çerçeveler elmas tipi yüzlere
  • Yuvarlak ve kare çerçeveler uzun yüzlere yakışan özlük modelleridir.

Eye Connection, klasik çizgilerden modern ve trend tasarımlara kadar her türlü seçeneğe ulaşmanıza imkan verir. Güvenli online alışveriş imkanı sunan web sayfasından mutlaka kendinize uygun bir modeli bulabilirsiniz. Firma herkesin kaliteye uygun fiyatlarla ulaşması için çalışır. Sürekli koleksiyonlarını yenileyerek sizlere ürünlerini sunar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Medyum Amir Ahmed: Sevdiğinize Kavuşmak için Aşk Büyüsü
Medyum Amir Ahmed: Sevdiğinize Kavuşmak için Aşk Büyüsü
İETT’ nin 2020 Faaliyet Raporu Onaylandı
İETT’ nin 2020 Faaliyet Raporu Onaylandı
Pırlanta Yüzükte Diamond Modası
Pırlanta Yüzükte Diamond Modası
Koenzim Q10 Nedir? Ne İşe Yarar?
Koenzim Q10 Nedir? Ne İşe Yarar?
Erbakan'dan Hayati Filistin Çağrısı : Acilen TSK Öncülüğünde Barış Gücü Kurulmalı
Erbakan'dan Hayati Filistin Çağrısı : Acilen TSK Öncülüğünde Barış Gücü Kurulmalı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169