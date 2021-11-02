banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,533.05
ALTIN
552.56
DOLAR
9.59
STERLİN
13.07
EURO
11.13
İmamoğlu : UKOME İle Hesaplaşacağım
İmamoğlu : Ukame İle Hesaplaşacağım
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yaptığı Çalışmalarla İlçeye Değer Katmaya Devam Ediyor
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yaptığı Çalışmalarla...
Bağcılar Halkının % 87’Si Başkandan Memnun
Son Dakika
Bağcılar Halkının % 87’Si Başkandan...
Haftada En Az 3 Gün Horlayan Çocuğa Dikkat; Uyku Apnesi Görülebilir
Haftada En Az 3 Gün...

Göçün 60 Yıllık Hikayesini 30 Sanatçı Seslendirecek

İBB, son 60 yılın en sevilen ‘Almanya Türküleri’ni İstanbullularla buluşturuyor.  Almanya’ya iş gücü göçü etkinlikleri kapsamında İstanbul’a gelen ‘Almanya Türküleri Grubu’, 3 Kasım’da CRR’de müzik severlerle buluşacak. Türk-Alman müzik tarihinin acı tatlı hikâyelerini dinleyiciyle buluşturacak konser halka açık ve ücretsiz. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2021 Salı 15:56
Göçün 60 Yıllık Hikayesini 30 Sanatçı Seslendirecek
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde düzenlenecek konserde; kemanıyla Ruddi Sodemann, elektro sazıyla Derdiyoklar Ali, rap kartelin üyesi Erci E. ve birbirinden değerli 30 sanatçı İstanbullu müzik severlerle buluşacak. 

Almanya ile Türkiye arasındaki iş göçü anlaşmasının üzerinden geçen 60 yıl içinde pek çok şey yaşandı. Sevinçler, hüzünler, kederler, özlemler. Bu zaman içinde tüm bu duygular ritimlere ve melodilere döküldü. Almanya’dan gelen, “Almanya Türküleri” müzik grubuson 60 yılın acı tatlı tüm bu duygularını barındıran “Almanya Türküleri” konseri ile İstanbullularla buluşacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde düzenlenecek konserde, “Almanya Acı Vatan” adlı parçayı konuk olarak katılan “Ruhi Su Dostlar Korosu” seslendirecek.

3 Kasım saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleşecek programa, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Goethe Enstitüsü Müdürü Mani Pournaghi Azar da katılacak. Konser programı, halka açık ve ücretsiz. 

Almanya Türküleri Grubu Hakkında: 

“Yıllar boyunca ne listeye girdiler ne de bir ödül aldılar. Sanki yok hükmündeydiler. Onca yıl onlardan yükselen seslere kulak kabartan çıkmadı. İlk başlarda ne kameralar üzerlerine çevrildi ne de gazeteler, dergiler sayfalarını onlara açtı. Sadece Almanya’da mı? Köklerini bırakıp geldikleri o uzaklarda kalmış vatanlarında da kimsenin onlardan haberi olmadı. Oysa satış rakamları inanılmazdı.

1974 yılında Almanya’da müzik sektörünün en büyük hitlerinden biri; Vicky Leandros’un seslendirdiği “Theo, wir fahren nach Lodz” parçasıydı. Resmi rakamlara göre plak tam 400 bin kopya satarak, tüm Almanların gönlünü fethetti.Oysa bir yıl kadar sonra hayranlarının “Köln Bülbülü” namıyla andığı Yüksel Özkasap’ın “Beyaz Atlı”sı, Leandros’un satış rakamlarını ikiye katlayıp 800 bini aşacaktı, ama bunu fark eden dahi çıkmayacaktı. “Beyaz Atlı”nın Almanya’da tüm zamanların en çok satan plaklarından biri olduğundan belki hâlâ kimsenin haberi yok.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kültür Sanatın Kalbi Yine Baksm’de Atacak
Kültür Sanatın Kalbi Yine Baksm’de Atacak
İmamoğlu : UKOME İle Hesaplaşacağım
İmamoğlu : UKOME İle Hesaplaşacağım
İstanbul Maratonu Heyecanı Fuarda Başlayacak
İstanbul Maratonu Heyecanı Fuarda Başlayacak
BTP lideri Hüseyin Baş'tan ekonomi değerlendirmesi…
BTP lideri Hüseyin Baş'tan ekonomi değerlendirmesi…
‘Bayat Ekmekler’ Yeme Dönüşüyor
‘Bayat Ekmekler’ Yeme Dönüşüyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169