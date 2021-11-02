Göçün 60 Yıllık Hikayesini 30 Sanatçı Seslendirecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde düzenlenecek konserde; kemanıyla Ruddi Sodemann, elektro sazıyla Derdiyoklar Ali, rap kartelin üyesi Erci E. ve birbirinden değerli 30 sanatçı İstanbullu müzik severlerle buluşacak.

Almanya ile Türkiye arasındaki iş göçü anlaşmasının üzerinden geçen 60 yıl içinde pek çok şey yaşandı. Sevinçler, hüzünler, kederler, özlemler. Bu zaman içinde tüm bu duygular ritimlere ve melodilere döküldü. Almanya’dan gelen, “Almanya Türküleri” müzik grubu, son 60 yılın acı tatlı tüm bu duygularını barındıran “Almanya Türküleri” konseri ile İstanbullularla buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde düzenlenecek konserde, “Almanya Acı Vatan” adlı parçayı konuk olarak katılan “Ruhi Su Dostlar Korosu” seslendirecek.

3 Kasım saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleşecek programa, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Goethe Enstitüsü Müdürü Mani Pournaghi Azar da katılacak. Konser programı, halka açık ve ücretsiz.

Almanya Türküleri Grubu Hakkında:

“Yıllar boyunca ne listeye girdiler ne de bir ödül aldılar. Sanki yok hükmündeydiler. Onca yıl onlardan yükselen seslere kulak kabartan çıkmadı. İlk başlarda ne kameralar üzerlerine çevrildi ne de gazeteler, dergiler sayfalarını onlara açtı. Sadece Almanya’da mı? Köklerini bırakıp geldikleri o uzaklarda kalmış vatanlarında da kimsenin onlardan haberi olmadı. Oysa satış rakamları inanılmazdı.

1974 yılında Almanya’da müzik sektörünün en büyük hitlerinden biri; Vicky Leandros’un seslendirdiği “Theo, wir fahren nach Lodz” parçasıydı. Resmi rakamlara göre plak tam 400 bin kopya satarak, tüm Almanların gönlünü fethetti.Oysa bir yıl kadar sonra hayranlarının “Köln Bülbülü” namıyla andığı Yüksel Özkasap’ın “Beyaz Atlı”sı, Leandros’un satış rakamlarını ikiye katlayıp 800 bini aşacaktı, ama bunu fark eden dahi çıkmayacaktı. “Beyaz Atlı”nın Almanya’da tüm zamanların en çok satan plaklarından biri olduğundan belki hâlâ kimsenin haberi yok.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)