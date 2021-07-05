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Girişimcilik Ekosistemi İBB İle Harekete Geçti

Girişimcilik ekosisteminin pandemi dönemindeki “tanışma” ihtiyacına çözüm olan “İBB ile Harekete Geçir” etkinliği, 1 Temmuz Perşembe günü İBB ve İPA’nın iş ortaklığında gerçekleşti. Online etkinliğe 21 ülkeden 2 bin 600 kişi katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:16
Girişimcilik Ekosistemi İBB İle Harekete Geçti
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Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi amacıyla bu alandaki tüm paydaş ve aktörleri dijital ortamda bir araya getirmeyi amaçlayan “İBB ile Harekete Geçir” online etkinliği, 1 Temmuz Perşembe günü 2 bin 610 kişinin katılımıyla Deal Room platformunda gerçekleşti. 21 ülke ve 68 şehirden online olarak katılım sağlayan girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşları gün boyu bire bir toplantılar gerçekleştirirken, farklı panellere katılarak da birçok bilgiye erişme imkanı yakaladılar. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Akıllı Şehir Müdürlüğü’nün ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) iş ortaklığında gerçekleşen organizasyon İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, video konferans ile katıldı. Göreve geldikleri günden bu zamana kadar bu tarz toplantıların gelecek için önemini bilerek hareket ettiklerini belirten İmamoğlu, “Bu ekosistemin değerinin anlaşılması, yaratıcı fikir üreten vatandaşlarımızın çoğalması ve desteklenmesi için çok çalışıyoruz” dedi.

Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşlara ve aktörlere seslenen Başkan Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’u sadece Türkiye için değil, global ölçekte de bir girişimcilik merkezi yapabilmek, marka bir şehir haline getirebilmek adına çalışıyoruz. Katma değer üreten projeleri destekleyerek önce Türkiye’nin daha sonrada İstanbul’un adını ve startuplarımızı tüm dünyaya açacağız” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından ‘İBB ile Harekete Geçir – Vizyon ve Hedefler’ paneli ile İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner, İPA Başkanı Emrah Şahan ve İBB Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız, İBB girişimcilik ekosistemini ve Harekete Geçir etkinliği ile yapmak istediklerini anlattı.

Vizyon ve Hedefler panelinin ardından İspark Genel Müdürü Murat Çakır, İsttelkom Genel Müdürü Nihat Narin, Belbim Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Bayrak ve İsbak Teknik ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Çağdaş Mersinlioğlu ‘İBB İştirakleri ve Girişimcilik Çalışmaları’ panelinde Dr. Erol Özgüner’in sorularını yanıtladılar. İspark, İsttelkom, Belbim ve İsbak’ın girişimcilik alanındaki faaliyetleri ve bakış açılarını aktardı. Yöneticiler, girişimcilere kapılarının her daim açık olduğunu da belirtti.  

İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde tüm gün süren “İBB ile Harekete Geçir” etkinliğinde bire bir 15 dakikalık görüşmelerin yanı sıra girişimcilik ekosistemini besleyecek 10 farklı panele de ilgi yoğundu. 2 bin 400’e yakın izlenmenin olduğu panellerde; yatırım, no-code, kitle fonlama, akıllı şehir, oyun, blockchain sektörlerinin yanı sıra Finlandiya’dan katılan panelistlerle birlikte Finlandiya’da kullanılan eğlendirerek öğrenme metotları da konuşuldu. İBB ile Harekete Geçir etkinliği Harekete Geçir konseptinin kurucuları Ömürden Sezgin ve Enis Erdem Yurdatapan’ın kapanış konuşmasıyla son buldu.  

133 ekosistem paydaşı ve kurumun stant açtığı etkinlikte 1438 kişi bire bir toplantılar gerçekleştirerek iş ortaklıklarının ilk adımları atmış oldu. Organizasyonun etkilerinin iş anlaşmalarına dönüşerek ekonomik olarak iş hacmine dönüşmesi ve sene içerisinde seri olarak devam etmesi, girişimcilik ekosistemine daha büyük katkı yaratması amaçlanıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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