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Gereken 200 Milyon Doz Aşının 3 Milyonu Geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Babacan gündeme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ocak 2021 Perşembe 13:59
Gereken 200 Milyon Doz Aşının 3 Milyonu Geldi
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Aşılama adil ve şeffaf yapılmalı’

“Hükümetten gelen açıklamalar beni çok tatmin etmiyor. Aşı konusunda bilgileri bilim insanlarından alıyorum. Bilim insanları aşı yaptırmanın çok faydalı olduğunu söylediler. Etkinlik oranı yüzde 50’ymiş, 70’miş, 90’mış, ondan bağımsız olarak söylüyorum; aşı koruyor. O yüzden aşılamanın başlamasına hayırlı olsun diyorum. 

“Aşı konusunda iki önemli sorun var. Biri, ülkeye gelen aşı miktarının azlığı, diğeri ise adil dağıtım konusu. Yeni Zelanda kendi nüfusunun 5 katı, Kanada ise 9 katı aşı tedarik ediyor. Bilim insanları bir ülkenin korunması için nüfusun %60’ının aşı olması gerektiğini söylüyor. Türkiye’nin nüfusu 84 milyon, her vatandaşın 2 doz aşı olması gerekiyor ve aşı 6 ay koruyor. Türkiye’ye 6 ay yetecek aşı miktarı 100 milyon doz. 2021’in tamamına yetmesi içinse 200 milyon doz aşı gerekiyor. Ama gele gele 3 milyon doz geldi... 

“Aşının adil dağıtımının esas olması lazım. Geçtiğimiz günlerde bir üniversite rektörü ‘Avrupa’da üretilen bir aşının ikinci dozunu oldum’ dedi. Bazı insanlar bulamazken bu insanlar nasıl buluyor? Hangi tedarik kanalıyla Türkiye’ye geliyor? Aşıyı yaptıranlar ve yaptıramayanlar diye iki sınıf vatandaşın oluşması ülkemize çok büyük zarar verir. Adil ve şeffaf bir sistem lazım.”

‘Yoksulluk intiharları başladı, yazıktır’

“Bakın, ‘yoksulluk intiharları’ başladı. Böyle bir kavram oluştu. Daha dün akşam Ankaralı bir esnaf Ankara Kalesi’nden kendini atarak intihar etti. Yazıktır bu memlekete. Çiftçinin traktörüne haciz konmaya başlandı. Biz böyle bir şeyi daha önce yaşamamıştık. Esnafımız kepenk kapatıyor. Şu partili cumhurbaşkanlığı inadından vazgeçmek lazım… Aksi halde bu ülkenin sorunlarını çözmek mümkün değil.”

‘Ev genci’ diye bir kesim oluştu’

TÜİK’in açıkladığı rakamlara inanıyorsak bile işsizlik, tarihin en yüksek seviyesinde. Pırıl pırıl gençlerimiz yarınlardan ümitsiz. Türkiye‘de ‘ev genci‘ diye bir toplum kesimi oluştu. Okulda da işte de değiller.”

‘Hükümet işsizlik ve yoksulluk sorununu çözemeyecek’

“Mevcut hükümet bu ülkenin işsizlik sorununu ve yoksulluk sorununu kesinlikle çözemeyecek. Çok açık söylüyorum. Çünkü bu ülkeye yatırım yapan yerli ve uluslararası yatırımcı yok. Çünkü keyfiliğe dayalı bir yönetim anlayışı var. Hukuk reformu yapmadan ekonomiyi çözemezsiniz. Bu ülkenin eğitim sisteminin kalitesini yükseltmeden ekonomiyi düzeltemezsiniz. Bu ülkenin gözbebeği olan Boğaziçi Üniversitesi’ne partili birini rektör atarsanız bu ülkedeki sorunları çözemezsiniz.”

‘Çiftçi desteğine sıfır, Cumhurbaşkanı bütçesine %28 artış’

“Sürekli nakit akışı olan projelerde özel sektörün işe girebilmesi için bir miktar devlet garantisine ihtiyaç var. Bizde devlet garantileri çok yüksek. Çünkü projelerin ihale aşamasında sınırlı sayıda firma ‘davet’ edildi, projeler pahalıya mâl oldu. Bu tür ödemeler için yıllık bütçede ayrılan rakam 31 milyar lira. Çiftçiye verilen destek 22 milyar lira. Geçen yıl da 22 milyardı. Yani çiftçi desteği enflasyon kadar bile artırılmadı. Oysa cumhurbaşkanlığı bütçesi %28 artırılmış. 

“Pandemi döneminde dünyanın en önemli konusu gıda güvenliği. Tarımda kendi kendine yeten ülke olmak yerine bu hesapsız kitapsız işler yüzünden her şeyi ithal ediyoruz. Gübre, ilaç, mazot hepsi dövize bağlı. Hepsinin maliyetleri döviz kuru kadar sıçradı ama çiftçimizin satış fiyatı o kadar artmadı. Çiftçimizin 130 milyar lira borcu var şu anda. Çiftçi ürettikçe borçlanıyor…” 

“Türkiye’de kimse mutlu değil”

“Türkiye’de şu an ‘ben mutluyum’ diyen yok. Tek mutlu kesim, Merkez Bankası faizi %17’ye çıkardıktan sonra Türkiye’ye gelen, kısa vadede parasını tutup yüksek faizi ve kur farkını cebine koyduktan sonra çıkıp giden yabancı yatırımcı. Onun dışında Türkiye’de mutlu herhangi bir kesim yok.”

‘Cumhurbaşkanı ve Bahçeli’nin söylediklerine kimse inanmıyor’ 

“Cumhurbaşkanı yıllarca Avrupa düşmanlığı üzerinden siyaset yaptı. ‘Haç-hilal’ dedi, ‘Ey Avrupa!’ dedi. Avrupa ile Amerika’nın Türkiye ile ilgili ortak tavır alacağı bir dönemde, ekonomide de sıkışınca ‘Geleceğimiz Avrupa’da’ demeye başladılar. Eğer samimilerse hemen Avrupa Birliği’nin kamu alımları mevzuatını uygulasınlar. Bakalım projelerin maliyetleri nasıl düşüyor, görelim. Eğer Avrupa Birliği diyorlarsa demokrasi, özgürlükler konusunda ülkeyi Avrupa standartlarına çıkarsınlar, görelim. Cumhurbaşkanının, Sayın Bahçeli’nin daha önce söylediklerini bugün söyledikleri ile alt alta koysanız tamamen zıt ifadeler. Aynı şeyi bende göremezsiniz. Çıkarın seneler önce söylediklerimi, bugünle aynı. Ama onlar o kadar çok U dönüşü, o kadar çok zikzak yaptılar ki söylediklerine artık kimse inanmıyor.”

‘Muhafazakâr vatandaşların kazanılmış haklarının kefiliyiz’

“Biz Türkiye’deki dindar, muhafazakâr tüm vatandaşlarımıza söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde kazanılmış hiçbir hakkınızdan tek bir zerre kaybınız olmayacaktır. Biz bunun kefiliyiz. Tüm kadınların kendi tercih ettikleri hayat tarzı neyse biz onun garantisiyiz. Kadının tercihlerine saygı bizim çok temel bir ilkemiz.”

‘Cumhurbaşkanı adayı parlamenter sisteme geçiş taahhüdü vermeli’

“Başkanlık sisteminin en önemli sorunu cumhurbaşkanının taraflı olması. Hem cumhurbaşkanı olmanın bütün yetkilerini kullanıyor hem de bir siyasi partinin genel başkanı olarak diğer partilere rakip olarak çalışıyor. Türkiye için bizim ısrarımız ve getireceğimiz sistem güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Ancak mevcut sistemden parlamenter sisteme nasıl geçileceğinin yol haritasının çok iyi ortaya konulması lazım. Beni ziyarete gelen parti başkanlarına da bu konuyu özellikle açtım. Yoksa o yetkiler ele geçtikten sonra kolay kolay bırakılmaz.”

Son Güncelleme: 14.01.2021 14:13
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