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‘Geleneğin Ve Geleceğin Şifreleri’ 30 Temmuz’a Kadar Kazlıçeşme Sanat’ta…

Kazlıçeşme Sanat’ta sergilenmeye devam eden Hüsamettin Koçan’ın “Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri” sergisi, 30 Temmuz tarihine kadar uzatıldı…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Haziran 2022 Perşembe 17:12
‘Geleneğin Ve Geleceğin Şifreleri’ 30 Temmuz’a Kadar Kazlıçeşme Sanat’ta…
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İstanbul’un yeni sanat lokasyonu Kazlıçeşme Sanat’ta sergilenmeye devam eden “Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri” sergisinin gösterim tarihi yoğun talep üzerine 30 Temmuz’a kadar uzatıldı. Sanatçı Hüsamettin Koçan’ın 30 yıl boyunca ürettiği yapıtlarından oluşan önemli bir seçkinin yer aldığı sergide; resimler, heykeller, baskılar, çamur ve kitch çalışmalar yer alıyor.
Eski çağlardan günümüze, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Cumhuriyet’in rüyasını ve kültüre bakışını dönem dönem semboller ve figürler üstünden bir araya getiren Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri’nde; yeni malzeme önerileri geleneksel estetik sınırların ötesine uzanan bir dil zenginliği ile ortaya konuyor. Sergi aynı zamanda sanatçının Anadolu’da var olma projesi olarak 20 yıldır üretimini sürdürdüğü ve “En büyük ve en son eserim” dediği Baksı Müzesi’nin katılımcı, hatırlayan ve hayal eden yenilikçi dünyasını izleyici ile paylaşıyor.
Bu sergi aynı zamanda coğrafyalar arasında bir bağ kurma projesi. Sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü Bayburt’ta yapılacak Yetenek Geliştirme Merkezi için kaynak yaratacak.

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