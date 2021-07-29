Geleceğin mesleklerini dijital dönüşüm belirliyor

Türkiye’de milyonlarca öğrenci hayalini kurduğu üniversiteye girebilmek için tercih döneminde girdi. Dünyada üretim anlayışı robotlu otomasyon, yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT) gibi modeller sayesinde bambaşka bir boyuta geçerken, bilim ve inovasyonu odağına alan gençler, standart eğitimlerden ayrışarak yenilikçi meslekleri seçmeyi tercih ediyor.

“Yepyeni mesleklere ihtiyaç olacak”

Robot teknolojisi, nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, 3D yazıcılar ve veri analizi gibi teknolojilerin temelinde yapay zekanın olduğunu belirten Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Günümüzde imalat sanayisi başta olmak üzere stratejik sektörlerin en önemli sorunlarının başında nitelikli eleman eksikliği geliyor. Sanayide robotlu otomasyon ve yapay zeka temelli yeni nesil makineleri kullanacak iş gücümüz ne yazık ki dünya standartlarının altında… Robot kullanımının artması, insanların işlerini tabii ki tamamen elinden almayacak. Çünkü teknolojik gelişmeler insanın üretim sürecinde ortaya koyduğu katma değerin yerini tutmuyor. Buna karşın üretimde tekrar eden ve riskli olan işlerde robot kullanımı hem iş güvenliği hem de kalite anlamında avantaj sağlıyor. Robotlar bu zorlukların üstesinden gelebildiği için gelecek neslin daha yaratıcı rollerde görev alması bekleniyor. Dolayısıyla robot kullanabilen, programlayan, yazılım çözümleri ve otomasyon sistemleri geliştiren, uygulayan, hayata geçiren, dijital altyapıları oluşturan yepyeni mesleklere ihtiyaç olacağını öngörüyorum” dedi.

“Endüstriyel IoT üretim kurallarını baştan yazıyor”

Sanayi ve IoT arasındaki ilişkiye değinen Aydoğdu, “Yapılan bir araştırmaya göre en iyi IoT uygulama alanlarının başında üretim ve endüstri geliyor. Dünya genelindeki dev endüstriyel otomasyon aktörleri, sektördeki dijital dönüşümün itici güçleri arasında yer alıyor. Özetle hızlı problem çözme yeteneğine sahip olan endüstriyel IoT, üretim kurallarını baştan yazıyor, dijital fabrikaları bambaşka bir boyuta taşıyor. Böylece operasyonel performans da artmış oluyor” diye konuştu.

Tezmaksan Akademi eğitimlerinde yeni nesil uygulamalara yer veriliyor

Tezmaksan Akademi’nin sosyal sorumluluk projesi olarak faaliyet gösterdiğini kaydeden Aydoğdu, kuruluşundan bugüne kadar 150’yi aşkın öğretmen, 400’e yakın lise, 300’e yakın üniversite öğrencisi ve 1000’i aşkın operatöre ücretsiz eğitim desteği verdiklerini aktardı. Pandemiyle birlikte online platforma taşınan eğitimlerle son bir yıl içerisinde 117 farklı eğitim kapsamında 4.313 kişiye ulaştıklarını kaydeden Aydoğdu, Tezmaksan Akademi’nin geleceğin mesleklerindeki rolünü şöyle anlattı: “Dönüşen mesleklerde çeşitli becerilerin ön plana çıkması gerekiyor. Kurumların yazılım uygulamalarının ve prosedürlerin bir kombinasyonu olan iş zekası, bunların başında geliyor. Veri sistemlerinin korunması, tüm kurumlar için önem teşkil ediyor. Bu noktada bilgi güvenliği ekiplerinden yazılımlardaki kusurları bulması ve düzeltmesi bekleniyor. Uygulama tasarımında ise problemler belirlenerek etkili bir çözüm üretmek hedefleniyor. Hayatımızın bir parçası haline gelen mobil uygulamalar, nesnelerin internetinden sanal gerçekliğe, kişisel yaşamdan işletmeye kadar birçok alanda kullanılıyor. Bu da mobil uygulamalar sayesinde mümkün oluyor. Öte yandan IoT donanımı için ihtiyaç duyulan WiFi, bluetooth ve diğer çözümleri kurabilen mühendislere de talebin artacağı düşünüldüğünde, Tezmaksan Akademi olarak sözünü ettiğimiz tüm bu becerilerin kazanılması için destek oluyoruz. Bu doğrultuda mühendis ve operatörleri geleceğe hazırlıyoruz. Özellikle dijital dönüşümün hızlandığı günümüzde, Endüstri 4.0 için kalifiye personel ihtiyacının arttığını biliyor, eğitimlerimizi bu bakış açısıyla güncelliyoruz. Eğitim metotlarımızda yeni nesil uygulamaları da detaylıca ele alıyoruz. Eğitimlerimizi dijital dönüşümle birlikte kariyerinde farklı bir yön çizmek isteyen geleceğin profesyonellerine yönelik kurguluyoruz.”

Okul-sanayi iş birliklerinin günümüzdeki önemi

Meslek liseleri ve üniversitelerden mezun olan gençlerin dijital dönüşüme paralel olarak donatılması gerektiğinin altını çizen Aydoğdu, “Pandemi birtakım süreçleri hızlandırmış olabilir ama henüz geç değil. Üretim altyapımızı ve insan kalitemizi hızlı ve sistemli bir program ile dönüştürebiliriz. Yapacağımız en büyük hata bu değişimi görmezden gelmek olur. Bu süreçte okul-sanayi iş birlikleri önem arz ediyor. Çünkü ülkemizde başarılı öğrenciler mesleki veya teknik eğitimlere pek yönlendirilmiyor. Oysaki dönüşen imalat koşullarında iyi mühendislere, yazılımcılara, operatörlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla başarılı ve yetenekli öğrencilerin sanayi sektörünü hedeflemeleri önemli” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)