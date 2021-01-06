Firma İtibarını Artıracak Instagram Paket Hizmetleri

Çünkü insanlar çok fazla takipçisi veya beğenisi bulunan firmanın güvenilir olduğunu anlayarak o firmayla çalışmak istiyorlar. Sosyal Danışman firma itibarının yükselmesini sağlayacak Instagram takipçi satın al paketleriyle firmaların kısa sürede yükselmesine ve aranan firma olmasına yardımcı oluyor.

Sosyal Danışman Instagram Paketleri

Sosyal Danışman tarafından satışa sunulan farklı özelliklerde instagram paketleri bulunuyor. Bu paketler takipçi, beğeni, izlenme, otomatik beğeni ve organik takipçi paketleri oluyor. Bu paket türlerinin tamamında farklı oranlarda kazanım sağlanıyor. Bu nedenle kurumsal hesap sahipleri ihtiyaç duydukları oranlarda kazanım sağlayabilecekleri paketleri tercih edebiliyorlar.

Instagram Türk Takipçi Paketlerinin Özellikleri

Instagram için satın alınabilecek paketler arasında ınstagram Türk organik takipçi paketleri bulunuyor. Bu paketler daha çok Türk firmalar tarafından tercih ediliyor ve insanlar tarafından Türklerin o firmayı beğendiği algısını yaratıyor. Sosyal Danışman tarafından satılan Türk takipçi paketlerinin özellikleri arasında ise şunlar yer alıyor;

*Satın alınan Türk takipçi paketleri en az 1 saat en fazlada 10/15 gün içerisinde hesaplara yükleniyor.

*Paketler gizli olmayan hesaplar için kullanılabiliyor.

*Paketler %100 Türk takipçilerden oluşuyor.

*500-15 bin arasında takipçi satın alınabiliyor.

*İsteğe bağlı olarak Türk bot takipçilerde satılabiliyor.

*Paketlerde ücret ödemesi 3D ödeme sistemiyle yapılabiliyor.

*Paket çeşitleri arasında çekiliş yöntemiyle gönderilen paketler bulunuyor.

*Paketlerin fiyat aralığı 8,90-320,90 tl aralığında oluyor.

Takipçi satın al paketlerini alan kişiler ayrıca firmadan destek hizmeti alma avantajı elde ediyorlar. Satın alma öncesi veya sonrasında 24 saat firmaya destek için ulaşılabiliyor.

Instagram Beğeni Paketlerinin Özellikleri

Sosyal Danışman firmasının hizmetleri arasında güvenilir takipçi satın al paketleri yanı sıra instagram beğeni paketleri yer alıyor. Uygulamada yapılan resim veya video paylaşımları ne kadar beğeni alırsa o kadar görünür olacağı için firma bu paketlerin satışını yapıyor. Böylelikle ürün tanıtmak isteyenler veya bireysel olarak resimlerini paylaşıp tanınmak isteyenler beğeni paketlerini satın alarak beğeni sayılarını yükseltebiliyorlar. Böylelikle uygulama üzerinde keşfet ve # aramalarında yüksek beğeni almış fotoğrafları çıkarak yerli veya yabancı pek çok kişiye ulaşabiliyorlar.

Beğeni paketleri kişilerin isteğine göre Türk veya yabancı beğenileri içerebiliyor. Ayrıca takipçi paketlerinde olduğu gibi farklı beğeni sayılarından oluşuyor. Çok fazla beğeniye ihtiyaç duymayanlar 500 beğeni satın alırken hedefleri daha yüksek olanlar 20 bin beğeni sağlayan paketleri tercih edebiliyorlar. Satın alınan paketler firma tarafından hızlı bir şekilde gönderilerek beğeni sayıları birden artıyor. Bu paketlerin en önemli özelliği ise tek paylaşım için geçerli olması oluyor.

Instagram Beğeni ve Takipçi Paketlerinde Uygun Fiyatlar

Beğeni ve takipçi satışını gerçekleştiren firma paketlerin uygun fiyatlar karşılığında satılmasını istiyor. Bunun için paketlere uygun fiyatlandırmalar yaparak müşterilerine sunuyor. Beğeni paketlerindeki fiyatlar 2,5 tl ile 100 tl arasında değişirken Türk takipçi paketlerindeki fiyatlar 8,90 tl ile 329,90 tl arasında değişiyor.