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Esenyurt Belediyesi, Özel Çocukların Yanında

Özel çocuklara umut olmaya devam eden Esenyurt Belediyesi, Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde yüzme egzersizi yaptırdığı özel çocukların en büyük destekçisi. Uzman eğitmenler eşliğinde havuzda yapılan egzersizler ile özel çocuklar fiziksel ve zihinsel gelişim gösteriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2021 Pazartesi 14:06
Esenyurt Belediyesi, Özel Çocukların Yanında
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Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirdiği yüzme egzersiziyle özel çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Her perşembe günü servisle alınan özel çocuklar ve gençler, yüzme seansında hem eğleniyor hem de bu seanslar ile birçok engeli aşıyor. Esenyurtlu aileler, bu hizmet sayesinde çocuklarında ciddi gelişim olduğunu hatırlatarak çocuklarındaki bu gelişmeyi ‘mucize’ olarak ifade ediyor.

 “BİZİM İÇİN BİR MUCİZE”

Çocuğunun, havuz egzersizlerini yapmadan önce bir dakika bile ayakta duramadığını anlatan Merdiye Kılıç, “Çocuğum şu anda Allah'a şükür İstiklâl Marşı okunup bitene kadar ayakta durabiliyor” ifadelerini kullandı. Kılıç, “Havuzun engelli seansı açıldığından beri biz buranın abonesi olduk. O gün bugündür hocalarımızın hepsinden memnunuz. Çalışanlarından da çok memnunuz. Allah razı olsun hepsinden. Bir saniye bile ayakta duramıyordu. Çocuğum şu anda Allah'a şükür İstiklâl Marşı okunup bitene kadar ayakta durabiliyor. Bizim için bir mucize. Havuz, kasları daha çok çalıştırdığı için tercih ediyoruz. Bu yüzden kas hastalığı olan çocuklar da havuzu daha çok tercih ediyor. Ana sınıfından beri bütün gün okulda bekliyordum. Sabah fiziğe, rehabilitasyona, havuza geliyordum. Öğleden sonra da okulda bütün gün bekliyordum. Önceden ‘Anne hiç ayrılma buradan’ diyordu. Şimdi en azından            ‘Anne git işini 5-10 dakika hallet, dinlenebilirsin dışarıda, sonra yine yanıma gel ama unutma sakın beni’ diyor. Emeği geçen çalışanlardan, temizlik görevlilerinden ve Başkanımıza kadar herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

ANTRENÖR YILDIZ: “ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde Yüzme Antrenörü olarak görev yapan Resul Yıldız, yüzme seansının ardından çocukların fiziksel ve zihinsel olarak gelişim gösterdiğini kaydetti. Yıldız, “Özel gereksinimli çocuklarımıza, fiziksel engelli çocuklarımıza rehabilitasyon tadında uygun bir şekilde eğitim veriyoruz. Çocuklarımızın fiziksel sorunlarıyla alakalı değişik delillerle eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Çocuklarımızın durumlarını öğrenme amaçlı velilerimizle de görüşme halinde oluyoruz. Çocuklarımıza grup dersleri de birebir eğitim de verebiliyoruz. Çocuklarımızın bacaklarında sıkıntı varsa ona göre antrenman yaptırıyoruz. Bu çok hızlı bir şekilde gelişim gösteriyor. Çocukların öz güveni de yerine geliyor. Zihinsel sıkıntısı olanların, kendini ifade etme konusunda daha da gelişme gösterdiğini görüyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak özel gereksinimli çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimine destek oluyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Velilerle birlikte evlerinden alınan özel çocuklar ve gençler, yüzme seansının ardından yeniden evlerine bırakılıyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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