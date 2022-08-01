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Erhan Vergili: “Sadakate Göre Değil, Liyakate Göre Atamalar Yapılmalı”

Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili, Sarıyer’deki bürokrasi atamalarına ilişkin “Sadakate göre değil, liyakate göre atamalar yapılmalı” diye konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:38
Erhan Vergili: “Sadakate Göre Değil, Liyakate Göre Atamalar Yapılmalı”
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Açıklamasında liyakat vurgusu yapan İlçe Başkanı Erhan Vergili, “Gelecek Partisi olarak Sarıyer’de sahaya indik, esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Sarıyerlilerin sorunlarını dinliyoruz. Fakat son zamanlarda gerek vatandaşımızdan gerekse bürokrasiden çeşitli şikayetler, iddialar duyuyoruz. Sarıyer bürokrasisindeki atamalarda ve görev değişikliklerinde siyasetin çok etkili olduğu söyleniyor” dedi.

“Baskı kurarsanız devletin refleksini zayıflatmış olursunuz”
Devletin ve iktidarın farklı kavramlar olduğunu söyleyen Başkan Vergili, “Bu ayrımı iyi yapmamız gerekiyor. İktidar sahibi olabilirsiniz ama bu sizin devletin de sahibi olduğunuzu göstermez. Devletin kendine has bir aklı, davranışı, tepkisi olur. Partiniz iktidarda diye Sarıyer’in kamu kurum ve kuruluşlarındaki atamalara, görev yeri değişikliklerine karışır, ilgili makamlara bu iş için baskı kurarsanız devletin refleksini zayıflatmış olursunuz. ‘Bizden olan kalsın, bizden olmayan dışlansın’ zihniyeti ile Türkiye’deki birçok partinin zamanla güç kaybettiğini ve siyaset arenasından yok olup gittiğine şahit olduk. AK Parti de bu sona doğru kendi yanlışlarıyla gidiyor” ifadelerini kullandı.
“Devlet ile hükümet ayrımını yapın”
“Bizlere gelen iddialar ve duyulan rahatsızlıklar kaygı verici” diyen Vergili, “İlçe başkanlıklarından alınan gücün bürokrasideki atama işlerinde veya ilgili kurumların başındaki bürokratlara talimatlar vermek için değil, vatandaşımızın sorunlarının çözü için kullanılmalı. İktidarın Sarıyer’deki temsilcilerine çağrıda bulunuyorum. Devlet ile hükümet ayrımını yapın. Bu iki kavram arasında çok ince bir çizgi var. Bu çizginin aşılmasından yalnızca Sarıyer veya bürokrasi değil, devlet ve tüm Türkiye zarar görür” şeklinde konuştu.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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