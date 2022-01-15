Enstitü İstanbul İsmek İftiharla Sunar

Sayısız kez tiyatroseverlerle buluşan ve sinemaya aktarılan İspanyol yazar Alejandro Casona’nın 1949 tarihli eseri ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ (Los ‘arboles mueren de pie), Enstitü İstanbul İSMEK Uygulamalı Tiyatro İleri Seviye programı katılımcıları tarafından sahnelenecek. Yönetmenliğini Enstitü İstanbul İSMEK Uygulamalı Tiyatro Uzman Eğitmeni Kerem Gökçer’in üstlendiği tek perdelik oyun, biri Enstitü İstanbul İSMEK eğitimi sayesinde konservatuara gitmeye hak kazanan öğrenci ile eğitim almaya devam eden 14 öğrenci tarafından izleyicilerle buluşturulacak. Tüm İstanbulluların davetli olduğu oyun, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak.

UZUN SÜRELİ VE KAPSAMLI EĞİTİM

Ağaçlar Ayakta Ölür Tiyatro oyununda sahneye çıkacak Enstitü İstanbul İSMEK öğrencilerinin oyunculuk eğitim süreçleri, Uygulamalı Tiyatro Programını tamamlanarak MEB onaylı sertifikalarını almalarıyla başladı. 200 saatlik temel eğitimi bitiren öğrenciler, “Uygulamalı Tiyatro İleri Seviye” programına kaydoldular. Verilen eğitimlerde ses, nefes, diksiyon, tiyatro tarihi, doğaçlama ve mimik eğitimi gibi konservatuarların ilk sınıflarında verilen konulardan oluştu.

YENİ OYUNLAR SAHNELENECEK

Enstitü İstanbul İSMEK, tiyatro konusunda eğitim alan katılımcıların sahne deneyimi yaşaması için başka oyunları da sahneye koymayı hedefliyor. Türk ve dünya tiyatrosunun ölümsüz eserleri, Enstitü İstanbul İSMEK’ten sıkı bir eğitim alarak ilgili süreçleri tamamlayan öğrenciler tarafından sahnelenmeye devam edecek.

EĞİTİMLERE KAYIT İÇİN

Enstitü İstanbul İSMEK’te tiyatroyla ilgili eğitimler, Sahne ve Gösteri Sanatları alanında Drama (120 saat), İşaret Dili ile Tiyatro (150 saat), Uygulamalı Tiyatro (200 saat) ve Uygulamalı Tiyatro İleri Seviye (176 saat) başlıklarında veriliyor. Eğitimlerle ilgi detaylı bilgilere ve kayıt sayfasına enstitu.ibb.istanbul adresinden ulaşılabilir.

OYUN HAKKINDA

İspanyol Yazar Alejandro Casona’nın 1949 tarihli tiyatro oyununda yaşlı bir adamın karısını mutlu etmek için yaptıkları konu edilir. Birbirini çok seven iki insan... 12 yaşındayken evden kovulan bir torun. Karısının üzülmemesi için torun adına büyükanneye yazılan sahte mektuplar. Sonunda öldüğü zannedilen gerçek torunun 20 yıl sonra geri gelmesiyle gerildikçe gerilen zaman zaman kahkahalarla oyunu dinlendiren bir öykü anlatılır.