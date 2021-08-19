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Enes Osman Aba Tingader YİK Üyeliğine Getirildi

Sosyal doku uzmanlığında ülkemizin tanınmış yazarlarından, sosyal çalışmacı Enes Osman Aba TİNGADER (Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğine getirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2021 Perşembe 11:02
Enes Osman Aba Tingader YİK Üyeliğine Getirildi
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Yazdığı kitaplar ve sosyal çalışmalarıyla Türkiye’nin sosyal doku iyileştirme çalışmalarında önemli bir isim olan Enes Osman Aba TİNGADER Yönetimi tarafından yapılan toplantı sonrası Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğine getirildi.

TİNGADER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı İbrahim Biter ve TİNGADER Genel Başkanı M.Ali Çelik yaptıkları ortak açıklamada şunları söylediler. 

“Ülkemizin genç, dinamik ve sosyal alanda yaptığı çalışmalarla gurur kaynağımız isimlerinden biri olan değerli dostumuz Enes Osman Aba beyefendinin, yaptığı çalışmalar, ortaya koyduğu eserler ve sosyal dokuya katkıları her zaman bizleri gururlandırmıştır.

Ülkenin beyinlere ihtiyacı var, ülkenin enerjisi yüksek insanlara ihtiyacı var, ülkenin üreten ve yöneten insanlara ihtiyacı var. Enes arkadaşımız tüm bu vasıflara haiz ve rüştünü ispat etmiş önemli bir değerimizdir.

Yönetim kurulumuzla yaptığımız istişare sonucunda kendisini Yüksek İstişare Kurulumuzda görmenin bize ve ülkeye fayda sağlayacağı kanısına varmış bulunmaktayız. Kendisine yaptığımız davete hemen icabet ederek mutluluğumuza mutluluk, gücümüze güç katmasıyla bir kez daha şereflendik.

TİNGADER ailesinin ülkeye vereceği hizmetlerde önemli fikir katkıları ve sosyal projeleri olacağına inancımız tamdır.

Bu vesile ile kendisine bir kez daha aramıza 'hoşgeldiniz' diyoruz.” şeklinde konuştular.

TİNGADER YİK & BİLİM KURULU ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR

İbrahim Biter – Başkan

Prof. Dr. Adnan Çalık (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili)

Prof. Dr. Ali Kemal Yakut (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ali Uzunköy (Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı)

Prof. Dr. Cüneyt Yüksel (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı)

Prof. Dr. Feray Cinevre Soyupek (Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Yakup Çelik (Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Yusuf Bozkurt (İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi)

Doç. Dr. Ozan Örmeci (İstanbul Kent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)

Dr. Beyhan İncekara (Kent Üniversitesi Makro İktisat Uzmanı)

Murat Çuhadar – Wellness Sanal Üniversitesi Kurucusu

Dr. Eren Alper Yılmaz (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü)

Dr. Hilal Yakut İpekoğlu (Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü)

Dr. M. Zeki Uyanık (Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi / Fıkıh Anabilim Dalı)

Dr. Melih Ziya Yakut (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Keçiborlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü)

Dr. Rahmi İncekara (Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı)

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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