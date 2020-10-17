En İyi Kolajen Takviyesi Hangi Formda Olmalıdır?

En iyi kolajen takviyesi hangi formda olmalıdır? sizler de merak ediyorsanız, bu yazımızda sizler de için en iyi kolajen formu hakkında bazı bilgiler vermek isteriz. Kolajen formları 3 farklı şekilde karşımıza çıkar. Bunlar formlar kapsül, toz ve sıvı şeklindedir. Genel olarak baktığımızda kolajen formlarının her biri kendi içerisinde sahip oldukları özelliklerle istenen sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Bu konuda dikkat edilmesi gerekenlerin başında hangi tip kolajenin kullanılması gerektiğine karar vermektir.

Toz Formda Kolajen

Toz formda olan kolajen vücuda girdiği andan itibaren emilmeye başlar. Mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi organlarına gelmeden başlayan emilim süreci, kullanılan kolajenden daha yüksek verim elde edilmesine yardımcı olur. Toz formdaki kolajeni, günlük olarak içilen sebze sularına, kahveye, sadece suya ya da smoothielere ekleyerek tüketmek mümkündür. Örneğin kahvaltı sonrasında içilen kahvenin içerisine bir miktar toz kolajen ekleyerek tüketmek etkili olur.

Sıvı Formda Kolajen

Sıvı form kolajenin toz formdaki ile hemen hemen benzer özellikler içerdiğini söylemek doğru olur. Bunun yanında sıvı formda kolajen, hidrolize kolajen takviyesidir ve bu nedenle emilimi diğer formlara göre daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşir. Ayrıca porsiyonu ve hazırlanması kolay olması nedeniyle günlük hayatın içerisinde daha kolay bir şekilde tüketilir. Sıvı formda kolajenlerden bazıları aroma içerir. Bu nedenle aromalı kolajen tüketmek istemeyenlerin genelde toz formdaki kolajenleri kullanıldığını söylemek doğru olur.

Toz Formda Mı yoksa Sıvı Formda Mı Kolajen Tüketilmelidir?

Vücut için oldukça önemli bir yere sahip olan kolajenin eksikliğinde pek çok farklı rahatsızlık ile karşı karşıya kalmak mümkündür. Bu nedenle uzmanlar öncelikle doğal yollar ile kolajen alımını tavsiye eder. Ancak bunu başaramayanlar için çeşitli kolajen takviyeleri ile vücutta yaşanan kolajen eksikliğini gidermek ve pek çok farklı hastalığa karşı korunmak mümkün olur.

Kolajen formları en çok toz ve sıvı şeklinde karşımıza çıkar. Dışarıdan kolajen takviyesi almak isteyenler ise toz ve sıvı form kolajen arasında kalır. Hangi formun daha etkili olacağı konusunda yaşanan tereddütler, kullanıcıları ikilem arasında bırakır. Ancak toz ya da sıvı form kolajen hemen hemen aynı benzer özellikleri gösterir. Yalnızca sıvı form kolajenin emilimi toz formdaki kolajene göre biraz daha hızlıdır. Bu nedenle her iki kolajen formu arasında bariz bir fark olduğunu söylemek yanlış olur.