banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 4
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1406
ALTIN
441.525
DOLAR
7.9228
STERLİN
10.8148
EURO
9.3628
​​​​​​​BADER “Kanal İstanbul’un boğaz güvenliği için değil rant amaçlı olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır”
Son Dakika
​​​​​​​BADER “Kanal İstanbul’un boğaz güvenliği...
Babacan'dan Erdoğan'a Bomba Soru: Merkez Bankası Başkanını Kayıp 130 Milyar Doları Sorduğu İçin Mi Görevden Aldınız ?
Son Dakika
Babacan'dan Erdoğan'a Bomba Soru: Merkez...
Şehit Semih Korkut’un İsmi Telsiz Mahallesi’nde Yaşayacak
Son Dakika
Şehit Semih Korkut’un İsmi Telsiz...
İmamoğlu’ndan Gezi Parkı Yanıtı : “Davamızı Başlatıyorum ”
Son Dakika
İmamoğlu’ndan Gezi Parkı Yanıtı :...

En Büyük Gücümüz Yaşam Sevincimizdir

Sizden gelenler...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2021 Çarşamba 16:03
En Büyük Gücümüz Yaşam Sevincimizdir
banner171

Değerli Dostlar,

 

Bir kısmımız hayatımızdaki güzelliklerin mutlulukların sabun köpüğü gibi kolayca patlayıp yok olacak kadar kısa ve etkisiz olduğuna dair bir batıl inanca sahip olabilir. Toplum içinde bile çok neşeli güldüğümüz mutlu olduğumuz anlarda ‘Çok güldük, başımıza kötü bir hal gelecek!’ düşüncesiyle kendi kendimizi sabote ederiz.

 

Ben bugün sizlere tersini düşünmenizi söyleyerek, bu genelleşmiş batıl inanca meydan okumak istiyorum. Sizi, tam tersine; üzüntü ve gerginliğin, hayatımızda kolayca patlayacak bir sabun köpüğü kadar kısa ve etkisiz olduğunu düşünmeye davet ediyorum. Sonuçta her şey elimizdeki mumlarla neye niyet ettiğimize bağlı.

 

Bu konuyla bağlantılı olarak birkaç sene önce yaşadığım kişisel bir anımı paylaşmak istiyorum. İlk kitabım olan Hayata Bağlan’ı kalın bir deftere önce elle yazmıştım ve bitince de bilgisayar geçirmeyi planlıyordum.  Hem özel sektörde bir işte çalışıp, geri kalan zamanlarda okuma ve araştırma yapıp, kitap yazmanın ne kadar meşakkatli olacağını tahmin edersiniz. Elimde o kalın defterle aylarca dolaşmış, yanımdan ayırmamıştım. Aklıma geldikçe her yerde not alıyor, düzeltmeler yapıyordum. Bir yandan da unutkan bir yapıya sahip olduğum için, hep o defteri bir yerlerde unutacağım kaygısıyla yaşıyordum. Ne ilginçtir ki zihnim kitabın basılıp elime aldığım günü değil de, defteri kaybetme olasılığına odaklanmıştı. Ve bir gün iş çıkışı, bir kaç mağazaya uğrayıp eve döndüğümde, defterimi bir yerde unuttuğumu fark ettim. Aylardır yazdığım tüm  çalışmalarım daha bilgisayara bile geçirmemiş halde kaybolmuştu. Neler hissettiğimi az çok ediyorsunuzdur. Ertesi gün, bir gün önce uğradım tüm mağazaları tek tek dolaştım. Defterim hiç birinde yoktu. Bir tarafta kendime duyduğum kızgınlık, diğer tarafta hissettiğim hayal kırıklığı ve bir daha sil baştan nasıl yazacağımı bilememe karmaşıklığı ile şuna karar vermiştim: ‘Sanırım yaradan benim bu kitabı çıkarmamı istemiyor.’ Birkaç hafta içinde bu düşünceyi kabullenmiş, pes etmiş ve kendi hayatıma dönmüştüm. Ancak bir gün bir telefon geldi. Defteri unuttuğum günün ertesi günü tüm mağazaları tek tek dolaştığımı sanmıştım ama bir tanesi hariç! Zihnim o mağazayı hafızamdan tamamen silmiş, şampuan almak için girdiğim mağazanın kasa önünde defterimi unutmuşum. Bir süre gelip alırım diye beklemişler, benden ses çıkmayınca defteri karıştırmak durumunda kalmışlar ve önsözün altında Pınar Holt ismini görünce sosyal medyada araştırıp, iş yerimin telefonunu bulmuşlar ve bana ulaştılar. ‘Allah fukarayı sevindirmek için önce eşeğini yitirtir sonra buldurur’ sözünü canlı kanlı örneğini yaşamış oldum. Ancak bu sınavdan bir ders çıkarmam gerekiyordu. Ve bende yaşadığım bu olay vesilesiyle, zihnimin neye odaklanırsa, onun kehanetim olacağına dair kendi kendime bir farkındalık oluşturdu. Bu olayı yaşadığıdığımdan beri, ne kadar olumlu ve iyi düşünürsem yaşamımda her şeyin o kadar iyi olacağına dair bir düşünce geliştirmeye çabalıyorum. Peki bu olumlu ve iyi olma halinin içerisinde hiç üzüntü gerginlik yaşamıyor muyum? Tabii ki gerginlik de yaşıyorum, acı da çekiyorum. Ama karamsarlığın kolayca patlayacak bir sabun köpüğü kadar kısa ve etkisiz bir duygu durumu olduğunu hatırlamaya  çalışıyorum.

 

Unutmayın yaşam sevincimiz, neşemiz ve mutluluğumuz dünyayı kötülüklerden arındırabilir. kahkahalarımız bir çiçeğin açmasına, dualarımız yağmurların yağmasına ve bakışlarımız yıldızların parlamasına sebep oluyorsa en büyük gücümüz yaşam sevincimizdir.

 

Sevgiyle.

 

Pınar Holt

Yazar, Davranış Bilimci, Konuşmacı

Web: www.pinarholt.com/

Instagram: @pinarholtofficial

Linked-in: Pinar Holt

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balina Gibi Kofana Balığı
Balina Gibi Kofana Balığı
Vatan Partisi'nden Basın Açıklaması
Vatan Partisi'nden Basın Açıklaması
Gezi Parkı'nın Vakfa Devredilmesine Suç Duyurusu
Gezi Parkı'nın Vakfa Devredilmesine Suç Duyurusu
Ünlü iş insani sancak inşaat yön kur başkanı Engin Engin inşaat sektörüne önemli açıklamalar
Ünlü iş insani sancak inşaat yön kur başkanı Engin Engin inşaat sektörüne önemli açıklamalar
ALİ BABACAN’DAN ERDOĞAN’A ÇAĞRI:
ALİ BABACAN’DAN ERDOĞAN’A ÇAĞRI:

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169