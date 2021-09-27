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Emniyetten Fetö Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2021 Pazartesi 16:05
Emniyetten Fetö Operasyonu
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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme yöntemi olan Ankesör-Büfe telefonlarından aranan 31 şahıs (1 aktif subay, 1 aktif astsubay olmak üzere 2 aktif askeri personel, 29 ihraç askeri personel) ve haklarında örgüt içerisinde mahrem imam konumunda olduklarına dair beyan bulunan 2 şahıs (1 ihraç öğretmen, 1 özel sektör çalışanı) olmak üzere toplam 33 şahsa yönelik İstanbul merkezli (18 İstanbul adresi) 10 ilde 21.09.2021 tarihi saat 01.00’da eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 25 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, (16 İstanbul), 6 şahsın yurtdışında olduğu tespit edilmiş, 2 (iki) firar şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

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