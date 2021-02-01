Emanet dolabı ne kadar güvenilir?

Emanet dolabı, insanların eşyalarını saklamak için kullanılır. Bu tarz dolaplar genelde iş yerleri, alışveriş merkezleri, okul ve havaalanında kullanılır.

Emanet dolapları standart olarak ;

Beş Gözlü, On Gözlü ve On Beş Gözlü emanet dolapları olarak üç modeldir.

Bu modellerin dışında sizin isteğiniz doğrultusunda dört, altı, yedi, sekiz, yirmi, yirmi beş gibi farklı modellerde de üretimi yapılır. Bu dolapların içini istediğiniz gibi dizayn ettirebilirsiniz. İsterseniz askılık da ekletebilirsiniz. Çelik emanet dolabı kapılarında etiketlik ve havalandırma girişleri bulunur. Kötü kokunun dışarı atılması için genellikle bu özellikler istenir.

Emanet dolabı alırken kullanılan malzeme ve işçiliğe dikkat etmelisiniz. Sonuçta insanlar kişisel eşyalarını koyacağı için sağlamlık ön planda tutulmalıdır. Bu yüzden emanet dolabı alacağınız zaman ahşaptan yapılan modelleri tercih etmemenizi öneririz.

Kilit sistemi olarak, asma, gömme ve şifreli kilit sistemleri bulunur. Kullanılacak ortama göre kilit sistemini tercih edebilirsiniz. Alışveriş merkezlerinde genellikle şifreli kilit sistemi kullanılır. Emanet dolapları genelde küçük tarz eşyaların saklanması için kullanılmaktadır. Örneğin şapka, çanta ve ayakkabı gibi ürünler.

Elbette işçilerin ve çalışanların elbiselerini değişmesi için de ayrı bir dolap sistemine ihtiyaç bulunur. Bu noktada ise soyunma dolabı devreye girmektedir. Görsel ve ölçülerine yandaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Soyunma dolapları fabrikaların ilk tercihidir. Demir ve çelik yapısı nedeniyle kırılmaz ve yamulmaz. Uzun tip kullanım için ilk tercihtir. 6'lı ve 4'lü soyunma dolapları en tercih edilen modeldir.

Emanet dolaplarında genelde ayak olmadığı için kullanılacak yere göre ayak eklenebilir. Ayak eklenen dolaplar yerleri çizme ihtimali biraz daha düşüktür. Dolabın tabanın pas tutmasını önlemek için genelde ayak kullanılması uygundur. Çelik dolabın ayakları metal olabileceği gibi plastik ayak da olabilir. Müşteri isteğine göre bu seçim yapılabilir.

Emanet dolapların farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Okulda, öğretmenler ve öğrenciler eşyalarını koyabilir. Spor salonlarında, ayakkabı ve değerli eşyalarını koyabilirler.

Emanet dolapları farklı model ve renklere sahip olduğu için yerinize göre tercih edebilirsiniz. Dizaynınıza uygun modeli ve rengi seçebilirsiniz. Ürünler modellere göre farklı fiyatlara sahiptir. Göz sayısına göre fiyat da artar. Ahşap emanet dolapları ucuzdur ama sağlamlığı ve güvenliği düşüktür. Kilitli emanet ve metal dolap modelleri şifreli kilitli veya asma kilitli yada anahtarlı kilitli gibi modellere sahiptir. Güvenilirliği tamamen üretici firmanın kalitesi ve kullanılan malzemelerin kalitesine bağlıdır.

Ucuz ve kalitesiz malzemelerle üretilen emanet ve çelik dolaplar zamanla bozulur ve güvenilirliği azalır. Bu nedenle uzun yıllardır sektörde olan ve garanti veren firmalarla çalışılmalıdır.

Standart olarak gri renkte üretimi olan bu dolapları bulabileceğiniz en güvenilir adres Engin Metal’dir. Yıllardır bu sektörde olan firmaya kendi tercihlerinizi söyleyerek üretime aldırabilirsiniz.