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Elektrikli Skuter İşletmeciliği Başvuruları Başladı

İstanbul sınırları içerisinde paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için başvurular başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Haziran 2021 Pazartesi 15:35
Elektrikli Skuter İşletmeciliği Başvuruları Başladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 14 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliği doğrultusunda Elektrikli Skuter Paylaşım Sistemi Yönergesi’ni hazırladı. 3 Mayıs tarihinde UKOME tarafından kabul edilen yönergeyle, İstanbul’da skoter işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için başvuru şartları belirlendi.  

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış firmaların, müracaatlarını belirlenen esaslar doğrultusunda İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na yapmaları gerekiyor. Başvuru süreci 15 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek.

İstanbul’da şu anda 38 ilçede toplam 75 bin 195 elektrikli skoter bulunuyor. E-skoterler, UKOME kararı doğrultusunda, yayalaştırılmış alanlarda ve kaldırımlarda kullanılamıyor

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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