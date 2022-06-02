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EGE Ulaşım İş Ortakları Arıyor...
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EGE Ulaşım İş Ortakları Arıyor...

Ülkemizin köklü taşımacılık kuruluşlarından birisi olan EGE Ulaşım Taşımacılık Ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul'un Anadolu Yakası'nın Pendik-Kartal ve Beykoz ilçelerinde kendi işini kurmak isteyen kişilere acentelik vereceğini açıkladı. İŞTE DETAYLAR ...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Haziran 2022 Perşembe 17:00
EGE Ulaşım İş Ortakları Arıyor...
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AŞAĞIDAKİ FOTODA YER ALAN TELEFONLARI ARAYIP BİLGİ ALABİLİRSİNİZ 

E-Ticaretin artması ile önemi iyice artan Lolistik firmalarının atan iş hacminde siz de payınızı almak istiyorsanız EGE ULAŞIM ile hemen temasa geçebilirsiniz ... Çok az sermaye ile Kendi işinizin sahibi olmak için güzel bir fırsat sunan Ege Ulaşım İstanbul'un Pendik  - Kartal ve Beykoz ilçelerinde iş ortakları arıyor....

ŞARTLARINIZ UYGUNSA VE BU İŞİ YAPABİLECEĞİNİZE İNANIYORSANIZ  AŞAĞIDAKİ FOTO DA MEVCUT TELEFONLAR ARCILIĞI İLE HEMEN İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ ...

 

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA )

Son Güncelleme: 02.06.2022 17:25
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