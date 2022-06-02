EGE Ulaşım İş Ortakları Arıyor...

AŞAĞIDAKİ FOTODA YER ALAN TELEFONLARI ARAYIP BİLGİ ALABİLİRSİNİZ

E-Ticaretin artması ile önemi iyice artan Lolistik firmalarının atan iş hacminde siz de payınızı almak istiyorsanız EGE ULAŞIM ile hemen temasa geçebilirsiniz ... Çok az sermaye ile Kendi işinizin sahibi olmak için güzel bir fırsat sunan Ege Ulaşım İstanbul'un Pendik - Kartal ve Beykoz ilçelerinde iş ortakları arıyor....

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Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA )