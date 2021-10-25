Dünyanın En Çok Sevilen İnsanı Ve Peygamberi’nin Doğum Günü Kutlandı

CAMİ DERNEK BAŞKANI İŞİNSNANI MURAT ELMAS ŞUNLARI SÖYLEDİ

Hazreti Muhammed (S.A.V) son peygamber olarak ALLAH tarafından insanlığın kurtuluşu için tebliğ vazifesini yapmak üzere gönderilmiş rahmet peygamberidir.

Bugün nüfusu 7 milyar’a yaklaşan insanlık alemi içinde en çok sevilen ve anılan alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin doğumu münasebeti ile bizde camii olarak cemaatimiz ile beraber bir anma programı yaptık.Sağ olsunlar Cemaatimizden çok kalabalık ve güzel bir katılım oldu.

Bizleri yalnız bırakmayan CAFERİ ALİMLER BİRLİĞİ (CABİR) başkanı Seyyid Seccad Karakuş’a, proğramımızın sunumunu yapan Taner Kırhan hocamıza ,cami imamlarımız Ali Salmanlı ,Hüseyin Tunç,Bakırköy Amine Hatun Camisi İmam hatibi Ömer Kurt Hocamıza, Ankara’dan gelen değerli kardeşimiz Halil Çelik’de okuduğu Kur’an ve ilahilerle gönlümüze su serpti.Zeytinburnu Cafer-i Sadık Camisi Geçlik başkanı Ulaş Alagöz başta olmak üzere burada isimlerini sayamadığım diğer alimlerimize ayrıca bizi yalnız bırakmayan cami cemaatine sizin aracılığınız ile bir kez daha teşekkür ederim dedi.

Yapılan konuşmalarda son peygamber Hazreti Muhammed’in üstün vasıfları anlatılarak onun açtığı yolda yürümek her Müslüman’ın yapması gereken bir durum olduğu vurgulandı.

Programa yoğun bir katılım oldu. İki saatten fazla süren anma programından sonra katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)