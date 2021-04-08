banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1418
ALTIN
460.116
DOLAR
8.1540
STERLİN
11.2006
EURO
9.7082
Ramazan’da Beslenmenize Dikkat Edin…
Son Dakika
Ramazan’da Beslenmenize Dikkat Edin…
Vay Zalimler Vay 500 Yıllık Tarihi Köprüyü Betonla Kapatmışlar
Vay Zalimler Vay 500 Yıllık...
İmamoğlu: “Halkla İnatlaşan Anlayışın Tersine, Katılımcılığı Üst Seviyeye Taşıma Anlayışıyla Yol Yürüyoruz"
İmamoğlu: “Halkla İnatlaşan Anlayışın Tersine,...
İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Yeni Yönetimini Belirledi
Son Dakika
İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) Yeni...

Dünyadaki En Pahalı ve Uygun Kedi Fiyatları Nelerdir?

Kedi sahibi olmak istiyorum diyor ve araştırma içerisinde iseniz ilk olarak hangi özellikte kediye sahip olmanız gerektiğine bakmanız gerekir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Nisan 2021 Perşembe 13:26
Dünyadaki En Pahalı ve Uygun Kedi Fiyatları Nelerdir?
banner171

Bir diğer soru ise kedi fiyatları olmaktadır. Kedi fiyatları kedi türlerine ait özelliklerin yapılarına göre değişim göstermektedir.

Kedi türü hakkında ayrıntılı bilgilendirme sağlamak süreç için oldukça önemlidir. Hangi kedi türünü tercih etmeliyim diye sorulduğunda gerekli süreç analizlerini takip etmeniz gerektiğini değerlendirmeniz gerekmektedir. Kedi türleri kendilerine özgü nitelikler taşımaktadır. Bir diğerinde bulamadığınız bu özellikler kedilerin yüksek kedi fiyatları değerlendirilmesinde önem arz etmektedir.

En Pahalı Kedi Irkları Nelerdir?

     Kedi türleri görünüşleri, genetik aktarımları ve davranışları ile diğerlerinden ayrılarak kedi severleri etkilemektedirler. Her yönü ile farklı bir bakış açısını ele alan, değerlendirme süreçlerinde ince farklılıkları taşıyan bu kediler dünya içerisinde nadir olarak bulunmaktadır. Bakımı ve yetiştirilmesi özel ilgi gerektirmektedir. Sayıca az olmaları ve gerek kedilerde tüy bakımı ve kedilerde beslenme temizlik adımları gibi özel adımların ilerletilmesi bu kedilerin kedi fiyatları bakımından yüksek kategoride yer almasını gerektirmiştir. Şimdi en yüksek kedi fiyatları sahibi olan kedi türleri ve bu kedi türleri özellikleri hakkında bilgilendirmelere bakalım:

  • Birbirine çok karıştırılan iki türlerden biri Savana ve Ashera kedi türleri olmaktadır. Bu kedi türleri leopar desenli kürkleri ile oldukça dikkat çekmektedir. İki kedinin birbirine benzer çok özellikleri vardır. Görünümlerine ek olarak hareketli yapıları ve avcı içgüdüleri de benzer nitelikler taşımaktadır. Hareketli olmakta ve bu hareketlerini de oyuncaklarına yansıtabilmektedir. Bu kedi türlerine sahip olma şansınız olur ise oyunlara ağırlık vermeniz önerilmektedir. Kedi fiyatları açısından değerlendirildiğinde 75.000125.000 $ olarak ifade edilebilmektedir. Bengal kedi türü de vahşi evcil kediler arasındadır. Adından ve görünümünden korkutucu nitelikler taşısa da sahipleri ile oldukça iyi vakit geçirebilmektedirler. Bu kedi türü fiyatı ise 2.000 5.000 $ arasında değerlendirilmektedir.
  • Daha uygun kedi fiyatları içerisine bakarsak da Habeş kedileri, Van kedisi, American Bobtail örnek olarak verilebilmektedir. Bu türler de en çok sahip olunması istenen kedi türleri arasında yer almaktadır. Uzun kulakları, zeki gözleri ve şeritli kürkleri ile Habeş kedileri oldukça ilgi çekicidirler. İnanılmaz derecede enerjik ve eğlencelidirler ve evinizin her köşesini keşfetmeyi severler. Aktif yapıları, tipik kucak kedileriniz olmadıkları anlamına gelirken, Habeşliler yine de ara sıra kucaklaşmak için kucağınızda veya yatağınızda kıvrılmayı severler. 500 700 $ kedi fiyatları aralığında bu kediye sahip olabilirsiniz. Akıllı ve meraklı Van kedileri, biraz oyunlara ilgi duyarak önemsemeyen kedi sever aileler için mükemmel bir seçimdir. Koşmayı seven ve evlerini keşfetmekten zevk alan oldukça aktif kedilerdir. Ve çoğu kedinin aksine, onlar da suda oynamayı severler ve banyo zamanını oyun süresinin iki katı yapar. Kedi fiyatları açısından değerlendirildiğinde 200600 $ gibi aralıklarda bu kedilere sahip olabilirsiniz.

Son Güncelleme: 08.04.2021 13:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSTANBUL ENERJİ AŞ ULUSAL KALİTE HAREKETİ’NE KATILDI
İSTANBUL ENERJİ AŞ ULUSAL KALİTE HAREKETİ’NE KATILDI
AKP, Pandemide De Yurttaşın Cebine Göz Dikti
AKP, Pandemide De Yurttaşın Cebine Göz Dikti
Profesyonel Fotoğrafçılık Hizmeti
Profesyonel Fotoğrafçılık Hizmeti
“Bilişim Oscar”larında İBB Rüzgarı
“Bilişim Oscar”larında İBB Rüzgarı
İmamoğlu: “Halkla İnatlaşan Anlayışın Tersine, Katılımcılığı Üst Seviyeye Taşıma Anlayışıyla Yol Yürüyoruz"
İmamoğlu: “Halkla İnatlaşan Anlayışın Tersine, Katılımcılığı Üst Seviyeye Taşıma Anlayışıyla Yol Yürüyoruz"

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169