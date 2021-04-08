Dünyadaki En Pahalı ve Uygun Kedi Fiyatları Nelerdir?

Bir diğer soru ise kedi fiyatları olmaktadır. Kedi fiyatları kedi türlerine ait özelliklerin yapılarına göre değişim göstermektedir.
Kedi türü hakkında ayrıntılı bilgilendirme sağlamak süreç için oldukça önemlidir. Hangi kedi türünü tercih etmeliyim diye sorulduğunda gerekli süreç analizlerini takip etmeniz gerektiğini değerlendirmeniz gerekmektedir. Kedi türleri kendilerine özgü nitelikler taşımaktadır. Bir diğerinde bulamadığınız bu özellikler kedilerin yüksek kedi fiyatları değerlendirilmesinde önem arz etmektedir.
En Pahalı Kedi Irkları Nelerdir?
Kedi türleri görünüşleri, genetik aktarımları ve davranışları ile diğerlerinden ayrılarak kedi severleri etkilemektedirler. Her yönü ile farklı bir bakış açısını ele alan, değerlendirme süreçlerinde ince farklılıkları taşıyan bu kediler dünya içerisinde nadir olarak bulunmaktadır. Bakımı ve yetiştirilmesi özel ilgi gerektirmektedir. Sayıca az olmaları ve gerek kedilerde tüy bakımı ve kedilerde beslenme temizlik adımları gibi özel adımların ilerletilmesi bu kedilerin kedi fiyatları bakımından yüksek kategoride yer almasını gerektirmiştir. Şimdi en yüksek kedi fiyatları sahibi olan kedi türleri ve bu kedi türleri özellikleri hakkında bilgilendirmelere bakalım:
- Birbirine çok karıştırılan iki türlerden biri Savana ve Ashera kedi türleri olmaktadır. Bu kedi türleri leopar desenli kürkleri ile oldukça dikkat çekmektedir. İki kedinin birbirine benzer çok özellikleri vardır. Görünümlerine ek olarak hareketli yapıları ve avcı içgüdüleri de benzer nitelikler taşımaktadır. Hareketli olmakta ve bu hareketlerini de oyuncaklarına yansıtabilmektedir. Bu kedi türlerine sahip olma şansınız olur ise oyunlara ağırlık vermeniz önerilmektedir. Kedi fiyatları açısından değerlendirildiğinde 75.000125.000 $ olarak ifade edilebilmektedir. Bengal kedi türü de vahşi evcil kediler arasındadır. Adından ve görünümünden korkutucu nitelikler taşısa da sahipleri ile oldukça iyi vakit geçirebilmektedirler. Bu kedi türü fiyatı ise 2.000 5.000 $ arasında değerlendirilmektedir.
- Daha uygun kedi fiyatları içerisine bakarsak da Habeş kedileri, Van kedisi, American Bobtail örnek olarak verilebilmektedir. Bu türler de en çok sahip olunması istenen kedi türleri arasında yer almaktadır. Uzun kulakları, zeki gözleri ve şeritli kürkleri ile Habeş kedileri oldukça ilgi çekicidirler. İnanılmaz derecede enerjik ve eğlencelidirler ve evinizin her köşesini keşfetmeyi severler. Aktif yapıları, tipik kucak kedileriniz olmadıkları anlamına gelirken, Habeşliler yine de ara sıra kucaklaşmak için kucağınızda veya yatağınızda kıvrılmayı severler. 500 700 $ kedi fiyatları aralığında bu kediye sahip olabilirsiniz. Akıllı ve meraklı Van kedileri, biraz oyunlara ilgi duyarak önemsemeyen kedi sever aileler için mükemmel bir seçimdir. Koşmayı seven ve evlerini keşfetmekten zevk alan oldukça aktif kedilerdir. Ve çoğu kedinin aksine, onlar da suda oynamayı severler ve banyo zamanını oyun süresinin iki katı yapar. Kedi fiyatları açısından değerlendirildiğinde 200600 $ gibi aralıklarda bu kedilere sahip olabilirsiniz.