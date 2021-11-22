Doç Dr. Nilgün Canel: “Kıskanmak sevginin bir göstergesi değildir”

-“Kıskanmak sevginin bir göstergesi değildir”

-Kıskanmak da sevmeye dâhil mi?

-Seven insan kıskanır mı güvenir mi?

“Çok Öfkeliyim” ve “Unutulmuş Düşler Mağarası” kitaplarının yazarı, Marmara

Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.

Dr. Nilgün Canel, çiftler arasında en çok sorun olan konulardan kıskançlıkla ilgili

dikkat çekici açıklamalar yaptı. Aile danışmanlığı, evlilik ve çift danışmanlığı

alanlarında uzman olan Canel, “Ülkemizde ve dünyada birçok ilişkinin kötüye

gitmesinin nedenlerinden birisi de kıskançlık. Kişiler sevdikleri için kıskandıklarını

söylüyor ama seven insan kıskanmaz güvenir. Sevginin ve aşkın göstergesi

kıskançlık değil, güvendir. Kıskançlık sağlıksız ve normal olmayan bir duygudur.

Dolayısıyla sevginin bir göstergesi değildir. Kişide sağlıksız bir muhakeme yapısının

varlığına, bazen de karşısındaki kişiye duyulan güvensizliğe işarettir.” diye belirtti.

“Gerçek sevgide güven, hoşgörü vardır”

Kıskançlığın aynı zamanda kişinin kendine olan güvensizliğinden kaynaklandığına

vurgu yapan Canel sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçek sevgide güven, hoşgörü,

karşısındakinin ihtiyaçlarına karşı hassasiyet ve denge vardır. Ancak

çocukluğumuzdan itibaren bize sunulan filmler hatta şarkı sözleri, seven insanın

kıskanması gerektiği yanılgısını doğuruyor. Ayrıca kıskançlık duygusu karşısındakine

tahakküm etmeyi gerekçelendirerek duygusal şiddetten, fiziksel şiddete kadar pek

çok istismara da zemin hazırlıyor.”

Doç. Dr. Azize Nilgün CANEL

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ndan

mezuniyetinin ardından, İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda

başladığı akademik yaşamına, halen Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi

olarak devam etmektedir. Canel, çift ve aile üzerine üç kitap yazmış, çeşitli kitaplarda bölüm

yazarlıkları yapmıştır. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’nın hazırlanmasında aktif olarak yer

almış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Türkiye için hazırladığı Aile Eğitim Programı’nda yer

almış, halen Türkiye’nin çeşitli illerinde kullanılan "Evlilik ve Aile Hayatı" ve "Aile Yaşam Becerileri"

eğitim programlarını hazırlamıştır. Marmara Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora

düzeyinde çift ve aile danışmanlığı, psikoterapiler, postmodern ve kısa terapiler, yaratıcı düşünce ve

yaratıcı danışmanlık gibi çeşitli dersler vermektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde kongrelere

katılmakta, pek çok araştırma ve makaleler yayınlamakta, kitaplar yazmaktadır.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)