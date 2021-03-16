Diyanet'e Fitre Tepkisi

Diyanet’in 2021 yılı için fitre miktarını 1 TL’lik artışla 28 lira olarak belirlemesini eleştiren CHP’li vekil Mahmut Tanal, “Fitrenin amacı bir fakiri sabah akşam doyurmaktır. Gıda enflasyonu ortadayken 28 TL’yle kim doyar? Mâide Suresi’nin 89. Ayeti Kerimesindeki “Ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden” vurguyu dikkate almanızı öneririm. Mesela Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Hoca’nın sabah-akşam yediği yemeğin ücreti ortalama ne kadar tutuyorsa, fitre miktarını da ona göre belirlemeniz gerekiyor” dedi.



İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun, 2021 yılı fitre miktarını 28 TL olarak belirlemesine tepki gösterdi.



Fitre miktarının geç yıla göre sadece 1 TL arttığını aktaran Tanal, hesaplamanın yanlış yapıldığını belirterek, “Fitrenin amacı bir fakiri sabah akşam doyurmaktır. Gıda enflasyonu ortadayken 28 TL’yle kim doyar?” diye sordu.



BAŞKAN’IN YEMEK ÜCRETİ NE KADAR TUTUYORSA FİTREYİ ONA GÖRE BELİRLEYİN



CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı fitre paylaşımı şöyle:

Diyanet, 2021 yılı fitre miktarını 28 TL olarak belirledi. Geçen yılki Ramazan’da fitre miktarı 27 TL’ydi. Fitre sadece 1 TL artmış! Din İşleri Yüksek Kurulu’nun saygıdeğer hocaları, 28 TL’yi hangi ölçüte göre belirlediniz? Fitrenin amacı bir fakiri sabah akşam doyurmaktır. Gıda enflasyonu ortadayken 28 TL’yle kim doyar? Mâide Suresi’nin 89. Ayeti Kerimesindeki “Ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden” vurguyu dikkate almanızı öneririm.

Mesela Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Hoca’nın sabah-akşam yediği yemeğin ücreti ortalama ne kadar tutuyorsa, fitre miktarını da ona göre belirlemeniz gerekiyor.



SİMİT, KURU EKMEK ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPTIYSANIZ…



28 TL’yle ancak simit, kuru ekmek alınarak karın doyurulur. Simit, kuru ekmek üzerinden hesaplama yaptıysanız, o da ayrı bir tartışma konusudur. Lütfen resmi kalıpların dışına çıkın. ‘Midesine kuru ekmek giriyorsa aç değiller’ mantığıyla hareket edenlerin ekmeğine yağ sürmeyin!”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)