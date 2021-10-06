Din görevlileri onuruna yemek verildi

1-7 Ekim tarihleri arasından kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Bağcılar

Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda yemekli bir program gerçekleştirildi. Emekli ve çalışan din

görevlilerinin katılım gösterdiği davet, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Camilerimiz sadece manevi huzurun, dinimizin esaslarının

öğretildiği yer değil aynı zamanda kardeşliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, birlik ve kardeşliğin

öğrenildiği ve öğretildiği mekanlardır. Hepimiz camilerin bahçesinde büyüyen bir nesiliz. Çocukların

aileden, anne babadan sonra tebliğ aldığı yerler genelde camilerdir. Özellikle yaz kuran kursları her

çocuğun yetişmesinde ve karakterinde önemli yer arz ediyor” dedi.

16 cami yenilendi 12’sinin inşaatı devam ediyor

Cami imamları ve kuran kursu hocalarının toplumun en saygın en örnek kişilerinden olduğunu ifade

eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Hayatın her alanında sizi görmek vefanın da bir

sonucu. Rabbim gayretinizi artırsın diyorum. Ezan ile başlayıp sala ile son bulan hayat sürecinde

sizlerin yapacakları çok daha işler olduğuna inanıyorum” diye konuştu. Çağırıcı, kentsel dönüşüm

kapsamında şimdiye kadar 16 camiyi yenilediklerini, 12 cami inşaatının devam ettiğini ve 16 caminin

de proje çalışmasının sürdürüldüğünü belirtti.

Din adamları olarak pandemi sürecinde vefa örneği göstererek yaptıkları hizmetleri anlatan İlçe

Müftüsü Celal Büyük ise “Bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine

getirip topluma dini konularda rehberlik etme vazifemizi en güzel şekilde yerine getirmeye

çalışacağız” dedi.

Program sonunda başarılı bulunanlara teşekkür ve başarı belgesi takdim edildi.

Kaynak : İstnabul Times Haber Ajansı (İTHA)