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Din görevlileri onuruna yemek verildi

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda din görevlileri onuruna yemekli program düzenlendi. Topluluğa seslenen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, din adamlarının önemine değinerek “Ezan ile başlayıp sala ile son bulan hayat sürecinde sizlerin yapacakları çok daha işler olduğuna inanıyorum” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2021 Çarşamba 11:25
Din görevlileri onuruna yemek verildi
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1-7 Ekim tarihleri arasından kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Bağcılar
Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda yemekli bir program gerçekleştirildi. Emekli ve çalışan din
görevlilerinin katılım gösterdiği davet, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan
Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Camilerimiz sadece manevi huzurun, dinimizin esaslarının
öğretildiği yer değil aynı zamanda kardeşliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, birlik ve kardeşliğin
öğrenildiği ve öğretildiği mekanlardır. Hepimiz camilerin bahçesinde büyüyen bir nesiliz. Çocukların
aileden, anne babadan sonra tebliğ aldığı yerler genelde camilerdir. Özellikle yaz kuran kursları her
çocuğun yetişmesinde ve karakterinde önemli yer arz ediyor” dedi.
16 cami yenilendi 12’sinin inşaatı devam ediyor
Cami imamları ve kuran kursu hocalarının toplumun en saygın en örnek kişilerinden olduğunu ifade
eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Hayatın her alanında sizi görmek vefanın da bir
sonucu. Rabbim gayretinizi artırsın diyorum. Ezan ile başlayıp sala ile son bulan hayat sürecinde
sizlerin yapacakları çok daha işler olduğuna inanıyorum” diye konuştu. Çağırıcı, kentsel dönüşüm
kapsamında şimdiye kadar 16 camiyi yenilediklerini, 12 cami inşaatının devam ettiğini ve 16 caminin
de proje çalışmasının sürdürüldüğünü belirtti.
Din adamları olarak pandemi sürecinde vefa örneği göstererek yaptıkları hizmetleri anlatan İlçe
Müftüsü Celal Büyük ise “Bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine
getirip topluma dini konularda rehberlik etme vazifemizi en güzel şekilde yerine getirmeye
çalışacağız” dedi.
Program sonunda başarılı bulunanlara teşekkür ve başarı belgesi takdim edildi.

Kaynak : İstnabul Times Haber Ajansı (İTHA)

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