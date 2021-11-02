Deva’dan doğal gaz zammı tepkisi ‘doğal gazda zam furyası devam ediyor’

‘Başkanlık dönemi karnesi: Sanayiye yüzde 300, elektrik üreticilerine yüzde 356 ve meskenlere yüzde 95 zam’

Eylül ayında yaptıkları açıklamayı hatırlatan Aydemir “Eylül sonunda umarız haklı çıkan biz olmayız da vatandaşlarımızın üzerine yeni zamlarla ek yük binmez demiştik. Ama üzülerek söylüyoruz ki haklı çıktık.” dedi. Aydemir, Doğal gazda 2021 yılı içinde sanayiye yüzde 150, elektrik üreticilerine yüzde 186 ve meskenlere yüzde 19 zam yapılmış oldu. Başkanlık döneminde ise sanayiye yüzde 300, elektrik üreticilerine yüzde 356 ve meskenlere yüzde 95 zam yapılmış oldu.” dedi.

‘BOTAŞ ciddiyetten uzak açıklamalarla vatandaşlarımızı kandırmaya çalışıyor’

“BOTAŞ son zamlar üzerine ciddiyetten uzak, vatandaşlarımızı kandırmaya yönelik bir açıklama yapmayı da ihmal etmedi. BOTAŞ, bugüne kadar dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatlarının tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığını, tüm abone gruplarının en azami şekilde korunduğunu ve konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde ise kasım ayında bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. Sorumluluğu kabul etmemek için sürekli bahane üretiyorsunuz, sorumlu türetiyorsunuz ve yaptığınız zamları meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. En azından vatandaşlarımıza dürüst olsanız onu da yapmıyorsunuz. Vatandaşlarımızı kandırmaya çalışıyorsunuz.”

‘Doğal gazda geçen sene maliyetler düşükken neden önlem almadınız?’

Zamlar sonucu market zincirlerine ceza kesilmesini de eleştiren Aydemir:

“Bizatihi eseriniz olan zamlar sonucunda üretim maliyetleri arttığı için zam yapmak durumunda olan market zincirlerini mazur görmeyip ceza kestiniz. Bu ne adaletsizlik? Sizin için gerekçe olan maliyet artışı başkası için neden gerekçe olamıyor? İktidarın yaptığı tek şey algı operasyonu. İktidar olarak bu tabloda sizin hiç mi kabahatiniz yok? Tek suç dünyada enerji fiyatlarının yükselmesi mi? Özellikle doğal gazda geçen sene maliyetler düşükken, hatta dipteyken neden önlem almadınız?”

‘İktidar konutlara yansıtmadığını iddia ettiği zamları vergilerle vatandaşlarımızdan çıkarıyor’

Zamları konut faturalarına yansıtmamak adına kamu şirketlerinin zarar ettirildiğine dikkat çeken Aydemir:

“Kötü yönetiminiz, gerçeklikten uzak yanlış kararlarınız, Merkez Bankası’na yaptığınız müdahaleler sonucunda TL’de yaşattığınız değer kaybının bu zamlarda payı yok mu? Tüm abone gruplarının en azami şekilde korunduğunu ve konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde ise kasım ayında bir değişiklik yapılmadığını açıklarken bunu nasıl sağladığınızı da açıklayın. Faturalara yansıtmamak adına kamunun şirketlerini zarar ettiriyorsunuz. BOTAŞ 2018 ve 2019 yıllarında toplam 8,1 milyar TL zarar etti. Bunun için de BOTAŞ’ın sermayesini birkaç gün önce yaklaşık %90 artışla 18 milyar TL’den 35 milyar TL’ye yükselttiniz. Yansıtmadığınızı söylediğiniz tutarı bütçeden dolayısıyla da vergiler üzerinden yine vatandaşlarımızdan çıkarıyorsunuz.”

‘Elektrik fiyatları ve üretim maliyetleri artacak’

Zamma gerekçe olarak dünyada enerji fiyatlarının yüksekliğinin gösterilmesini eleştiren Aydemir:

“Ülkemizi Avrupa ülkeleri ile mukayese ediyorsunuz. Ancak sağlıklı enerji borsalarına sahip ülkeler yavaş yavaş normalleşiyor biz neden sürekli kötüye gidiyoruz? Vatandaşlarımız ne yazık ki hem uluslararası borsalardan kopuk olmamız hem de TL’yi itibarsızlaştırmanızın sonucu olarak sıkıntı çekmeye ve zamlarla boğuşmaya devam edecek. Doğalgazın yaklaşık yüzde 45’inin elektrik üretiminde kullanıldığını yaklaşık %30’unun sanayide direkt kullanıldığını dikkate aldığımızda yeni zamlarla orantılı olarak elektrik fiyatları ve her alanda üretim maliyetleri yeniden artacak. Bu da yeni zamları doğuracak.”

‘İktidarın çözüme yönelik önerilere kulakları tıkalı’

“Özellikle elektrikte beceriksizliğinizin eseri olan maliyet artışlarının gerektirdiği fiyat artışlarını ötelediğinizi biliyoruz. Yoksa amacınız seçimlere kadar bir şekilde maliyet yükünü kamu şirketlerine ve özel sektöre yıkarak zam yapmamak mı? Uyaralım; milletimiz bunu yemez. İktidarın kalıcı çözüm üretmek yerine sadece sorunları öteleyen adımları tabloyu her geçen gün daha da kötüleştiriyor. Sağlıklı bir enerji piyasası kuramayan ve millî paramızı özellikle 2018’den beri ciddi bir şekilde itibarsızlaştıran iktidar çözüm üretemiyor ve de üretemeyecek. İktidarın çözüme yönelik önerilere de kulakları tıkalı.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)