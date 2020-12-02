Deva Partisi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe Açıklama

Engelli bireyler toplum hayatında, sosyalleşmekte zorluk çekmekte, dışlanmaya maruz kalabilmekte, yeterli eğitim imkanlarına kavuşmakta, çalışma hayatına, üretime dahil olmakta güçlükler yaşamaktadır.

Gerçek şudur : Engelli birey yoktur, bütün bunları yapması engellenen bireyler vardır!

Özel gereksinimli çocukların eğitim olanaklarına erişimi ve kaliteli eğitim almaları şarttır!

Özel gereksinimli engelli çocuklar erken yaşlarından itibaren akranları ile eşit hak ve fırsatlara erişememekte, özel eğitim ve desteğe gereksinim duymaktadır. Bugün Türkiye’de 386 bin engelli birey eğitim alabilmekte, 42.750 personel bu alanda istihdam edilmektedir.

Özel gereksinim ihtiyacı olan çocuklar ancak erken yaşlarından itibaren nitelikli, yeterli ve devamlılığı olan eğitimler alabilirlerse toplum hayatına dahil olabilmektedir.

DEVA Partisi olarak biz;

Engelli bireyleri kısıtlayan yaşam şartlarını iyileştirecek ve onların ‘Engellenen Bireyler’ olmalarının önüne geçeceğiz.

Yetersiz, ilerleme kaydedilmesi zor eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini iyileştireceğiz. Nitelikli bir eğitim sistemi ile çocuklarımızı geleceğe güvenle taşıyacağız.

Kurumlara yapılan maddi ödeneklerin yetersizliği ile ancak günü kurtarabilen rehabilitasyon merkezlerini güçlendirecek, uygun materyaller ve etkin öğrenme modelleri ile çocukların gereksinimlerine cevap verebilir hale getireceğiz.

Sürdürülebilir ve nitelikli eğitim, rehabilitasyon, sosyal hizmet ve desteklerle çocuklarımızın ‘toplumsal uyum kapasitelerini’ arttıracağız.

Sadece MEB’de kurumsal karşılığı ve sorumlu birimi bulunan sistemi revize edeceğiz. Disiplinler arası hizmet anlayışı ile MEB, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Spor Müdürlüğünün eşgüdüm, yetki ve sorumluluk paylaşımıyla fayda üreten bir mantıkla iş birliği içinde çalışmalarını sağlayacağız.Yerel yönetimlerin de alanda sorumluluk üstlenmesini destekleyeceğiz.

‘Aile- Rehabilitasyon Merkezi- Okul’ ortak çalışma prensipleri geliştirecek, çocuğun yüksek yararı için kurum ve uzmanların uyum ve birlik halinde çalışmalarını destekleyeceğiz.

Ekonomik şartları yetersiz aileler için şartları çok zor olan özel gereksinimleri lütuf olarak görmeyecek, akranları ile fırsat eşitsizliği yaşayan çocuklarımızın haklarına erişimlerini sağlayacağız.

Sosyal Koruma ve Güvenlik Sistemi (SKGS) adını verdiğimiz yeni sistemle mahalle bazlı ekiplerimizle, sosyal ihtiyaçları yerinde tespit edecek, derecelendirecek, talep odaklı sistemden arz odaklı sisteme geçeceğiz.

Çocuğa ve aileye sosyalleşme imkanları sağlayacak, bakım ve kreş evleri açarak ailelerinin günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak, ihtiyaç halinde bakımın devamlılığını sağlayacağız. Aileleri yalnız bırakmayacak, yaşadıkları maddi ve manevi yükü paylaşacak, azaltacağız.

Engelli çocuğu olan ve aynı zamanda çalışmak zorunda olan tek ebeveynlere özel destek ve izinler sağlayacağız.

Rehabilitasyon kurumlarından yetersiz maaşları sebebiyle ayrılan uzman kayıplarının önüne geçecek, eğitimcilerin kapasitelerini arttıracağız.

Alanda hâkim olan siyasi kayırmacılık, torpil ve haksızlıkların önüne geçecek, gerçek teşhis ve muayeneye dayanmayan engelli raporlarını ve beraberinde alınan haksız devlet desteklerini durduracağız. Şeffaf ve adil bir raporlama sistemi uygulayacağız.

Üniversiteye giriş sınavlarında engelliler ve otizmli çocuklarla, sağlıklı çocukların aynı sınava tabi tutulmasıyla yaşanan hak kayıplarının önüne geçeceğiz. Yapacağımız düzenlemelerle özel yeteneklerini ön plana çıkaracak, mesleklenmelerini destekleyecek bir seçme sistemi uygulayacak, eğitime erişimlerini sağlayacağız.

Rehabilitasyon merkezlerinde göz ardı edilen spor imkânlarını geliştirecek, beden eğitimi ve farklı spor dalları ile özel gereksinimli çocukları güçlendireceğiz.

Teknolojik alanın uzaktan çalışma avantajından faydalanacak, çocukların bu alanda eğitimlerini destekleyerek istihdam edilebilirliklerini arttıracağız.

Engelli vatandaşlarımızın önlerindeki engelleri kaldırmak için çalışmaya, özel gereksinimli çocuklarımızın hayatlarına DEVA ve UMUT olmaya devam edeceğiz.

Elif Esen

DEVA Partisi Sosyal Politikalar Başkanı