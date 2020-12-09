banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
BABACAN’DAN ERDOĞAN’A AĞIR SUÇLAMA : ‘Çetelerin, mafyanın ve 28 Şubatçıların gemisindesiniz‘
Son Dakika
BABACAN’DAN ERDOĞAN’A AĞIR SUÇLAMA :...
Yandaşlara Kıyak Hız Kesmiyor !
Son Dakika
Yandaşlara Kıyak Hız Kesmiyor !
Bağımsız Türkiye Partisi(BTB) İktidar Olursa Asgari Ücret 10 Bin Lira Olacak ...
Son Dakika
Bağımsız Türkiye Partisi (BTB) İktidar...
Dokuz Ayda 333 Bin Kişi İşsizlik Ödeneğine Başvurdu
Son Dakika
Dokuz Ayda 333 Bin Kişi...

DEVA Partisi Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı: ‘Yolsuzluk göstergelerinde durum 2003’ten bile beter’

Bugün 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü. Yolsuzluk ve israf, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, maalesef ülkemizin de gündeminden düşmeyen temel sorunlarından birisi. Çünkü bu konu ekonomiyi, sosyal hayatı ve refahı doğrudan olumsuz şekilde etkiliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2020 Çarşamba 11:10
DEVA Partisi Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı: ‘Yolsuzluk göstergelerinde durum 2003’ten bile beter’
banner171

“3Y (Yasaklar, Yoksulluk, Yolsuzluk) ile mücadele” diyerek iktidara gelinen süreçte aradan geçen 18 senede başlangıç noktasından geriye gidilmesi üzücü ve düşündürücüdür.

Kamu kaynaklarının çarçur edilmesi yarınlarımızı tehdit ediyor

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından ölçülen Yolsuzluk Algı Endeksi’nin verilerine bakalım. 2003 yılında 133 ülke arasında 77. sırada yer alan Türkiye; zaman içinde yapılan yasal, idari ve yapısal düzenlemeler sayesinde 50. sıraya kadar yükselmişti. 

Ne var ki, özellikle 2013’ten beri ülkemizin puanı ve sıralaması istikrarlı bir şekilde dramatik düşüş yaşamaktadır. 2019 yılında, ülkemiz 180 ülke arasında 91. sıraya gerilemiştir. 

Şeffaflaşma ve usulsüzlüklerin azaltılması yönündeki çalışmaların kazandırdıkları, geçtiğimiz yıllarda birer birer eritilmiştir. Zaten oldukça kısıtlı olan kamu kaynaklarının, bir de yolsuzluk ve israf ile çarçur edilmesi, halkımızın ekonomik ve sosyal geleceğini ciddi şekilde tehdit etmektedir.

İktidarın gündeminde yolsuzlukla mücadele yok

Gelinen noktada görünen açıktır: Mevcut iktidarın ‘yolsuzlukla mücadele’ gibi bir gündemi yoktur. 

Partimiz; yolsuzluk ve israf sorununun da ‘DEVA’sı olmak için hazırdır.

9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü kutlu olsun!

Son Güncelleme: 09.12.2020 11:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: “Irkçılık Karşısında Her Birey Endişe Duymalı"
İmamoğlu: “Irkçılık Karşısında Her Birey Endişe Duymalı"
Şehir Hatları Filosuna Kapsamlı Yenilenme
Şehir Hatları Filosuna Kapsamlı Yenilenme
Başkan İmamoğlu: “Sanat İçin Özgürlük Mecburiyetini Bu Kente Hakim Kılmalıyız”
Başkan İmamoğlu: “Sanat İçin Özgürlük Mecburiyetini Bu Kente Hakim Kılmalıyız”
Lüleburgaz Belediyesi’nin Haftalık Pandemi Raporu “31 Aileye Nakdi Destek”
Lüleburgaz Belediyesi’nin Haftalık Pandemi Raporu “31 Aileye Nakdi Destek”
ALİ BABACAN: ‘Vaka tablosunun bu denli ağır olmasının tek sebebi kötü yönetim’
ALİ BABACAN: ‘Vaka tablosunun bu denli ağır olmasının tek sebebi kötü yönetim’

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169