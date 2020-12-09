DEVA Partisi Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı: ‘Yolsuzluk göstergelerinde durum 2003’ten bile beter’

“3Y (Yasaklar, Yoksulluk, Yolsuzluk) ile mücadele” diyerek iktidara gelinen süreçte aradan geçen 18 senede başlangıç noktasından geriye gidilmesi üzücü ve düşündürücüdür.

Kamu kaynaklarının çarçur edilmesi yarınlarımızı tehdit ediyor

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından ölçülen Yolsuzluk Algı Endeksi’nin verilerine bakalım. 2003 yılında 133 ülke arasında 77. sırada yer alan Türkiye; zaman içinde yapılan yasal, idari ve yapısal düzenlemeler sayesinde 50. sıraya kadar yükselmişti.

Ne var ki, özellikle 2013’ten beri ülkemizin puanı ve sıralaması istikrarlı bir şekilde dramatik düşüş yaşamaktadır. 2019 yılında, ülkemiz 180 ülke arasında 91. sıraya gerilemiştir.

Şeffaflaşma ve usulsüzlüklerin azaltılması yönündeki çalışmaların kazandırdıkları, geçtiğimiz yıllarda birer birer eritilmiştir. Zaten oldukça kısıtlı olan kamu kaynaklarının, bir de yolsuzluk ve israf ile çarçur edilmesi, halkımızın ekonomik ve sosyal geleceğini ciddi şekilde tehdit etmektedir.

İktidarın gündeminde yolsuzlukla mücadele yok

Gelinen noktada görünen açıktır: Mevcut iktidarın ‘yolsuzlukla mücadele’ gibi bir gündemi yoktur.

Partimiz; yolsuzluk ve israf sorununun da ‘DEVA’sı olmak için hazırdır.

9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü kutlu olsun!