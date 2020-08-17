Deprem Parkları İmamoğlu’nun Katılımıyla Açılacak

Açılış töreni saat 18.00’de Ataşehir Deniz Gezmiş Deprem Parkı’nda gerçekleştirilecek. İmamoğlu’nun vaadi olan deprem parkları zamanla kent geneline yayılacak. İBB’nin depreme karşı önlemleri, parklarla sınırlı değil. Büyük Marmara Depremi’nin 21. yılında kentsel dönüşümden afet eylem planlarına pek çok alanda adımlar atıldı. Uzman görüşleri, çalıştay ve proje yarışmaları ile deprem seferberliğinin yol haritası çizildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17 Ağustos’ta kentin Asya ve Avrupa yakalarındaki Ataşehir Deniz Gezmiş ve Topkapı deprem parklarını açacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vaatleri arasında yer alan parkların açılışına bizzat katılacak. Açılış töreni, saat 18.00’de Ataşehir Deniz Gezmiş Deprem Parkı’nda gerçekleşecek. Ataşehir’deki parkın kapasitesi 500-700; Topkapı’dakinin ise 5 bin kişi. Proje, zamanla kent genelinde belirlenen diğer alanlara da yayılacak.Deprem parkları, afet öncesi eğitim ve kültür merkezi, afet sonrası ise park içi mobilyaları, çadır ve yemek dağıtım alanları ile geçici barınma alanı işlevi görecek.

TOPLAM 21 MİLYON KİŞİLİK KAPASİTE

Deprem parklarının yer seçimi, bilimsel ölçütlere göre yapılıyor. Uzmanların da katılımıyla belirlenen ölçütlere göre 39 ilçede toplam 32 milyon metrekare büyüklüğünde 21 milyon kişi kapasiteli 859 toplanma alanı saptandı. Toplam bin 17 açık,2 bin 662 kapalı geçici barınma alanı belirlendi. Yer seçiminde açık alan büyüklüğünün en az 10 bin metrekare olmasına dikkat edildi. Alanlar, afet sonrasında yurttaşların kısa ya da orta vadeli barınmasını sağlayacak, kurtarma çalışmalarını destekleyecek şekilde planladı.

DEPREM SEFERBERLİK PLANI HAZIRLANDI

Ancak, İBB’nin depreme karşı aldığı önlemler, parklarla sınırlı değil. İlk olarak İBB, Başkan İmamoğlu’nun talimatıyla 2019 yılında Deprem Seferberlik Planı’nı oluşturdu. Tüm çalışmaların temelin oluşturan plan, Kasım ayında tüm ilçe belediyeleri ile paylaşıldı. Plan, şu 5 madde üzerine kuruldu:

– Afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları

– Mevcut altyapı ve ulaşım ağının afetlere dayanıklı hale getirilmesi

– Sismik ve yer bilimleri çalışmaları

– Afet sonrası toplanma / Barınma alanları

– Afet odaklı eğitim ve kapasite geliştirme

Hazırlanan çalışma, şeffaf ve katılımcı yerel yönetim anlayışına kamuoyuyla da çevrimiçi olarak paylaşıldı: https://depremzemin.ibb. istanbul/deprem-seferberlik- plani/

OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ İLÇE KİTAPÇIKLARI YAZILDI

“İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” kapsamınsa ilçelere özel analizler ve haritalar yapıldı. Kentin 39 ilçesi için “ Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” yazıldı. Kitapçıklar, sayısal ortamda ilgililere sunuldu: https://depremzemin.ibb. istanbul/guncelcalismalarimiz/ #olasi-deprem-kayip-tahmnler- le-ktapiklari

İSTANBUL TSUNAMİ EYLEM PLANI

İstanbul’un Marmara kıyılarında bulunan limanlar, marinalar, metro girişleri, tüp geçit, sahil yolu, kent parkları, tarihi ve turistik mekanlar gibi kritik yapı ve noktaların maruz kalacağı tsunami etkilerinin saptanması için bşr eylem planı yapıldı. İstanbul Tsunami Eylem Planı çalışmasının sonuçları, her bir ilçe için ayrı ayrı hazırlanan kitapçıklarda değerlendirildi: https://depremzemin.ibb. istanbul/guncelcalismalarimiz/ #stanbul-tsunam-eylem-plani

https://depremzemin.ibb. istanbul/guncelcalismalarimiz/ #le-tsunam-blg-ktapiklari

HEYELAN FARKINDALIK KİTAPLARI

İstanbul, 14 bölgeye ayrıldı. Her bölge için Heyelan Farkındalık kitapları yazıldı: https://depremzemin.ibb. istanbul/guncelcalismalarimiz/ #le-heyelan-farkindalik- ktapiklari

YERALTI SUYU HARİTASI ÇIKARILDI

Deprem sonrasında içilebilir suyun yetersiz kalması durumunda, geçici toplanma ve barınma alanlarında kullanılmak üzere, kentin yeraltı su ortamları haritası çıkarıldı: https://depremzemin.ibb. istanbul/guncelcalismalarimiz/ #stanbul-l-hdrojeolojk- ortamlarin-tespt

WEB TABANLI BİLGİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI

İstanbul genelinde, tüm vatandaşların afet farkındalığının artırılması ve bilinç düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla Web tabanlı bilgi altyapısı oluşturuldu. Web sitesi Ocak 2020 tarihinde aktif hale getirildi: https://depremzemin.ibb. istanbul/

DEPREM ÇALYIŞTAYI DÜZENLENDİ

“İstanbul Deprem Çalıştayı” 2-3 Aralık 2019 tarihinde yerli ve yabancı bin 243 akademisyen ve uzmanın katılımıyla düzenlendi. Çalıştaya kitapçığı, Türkiye genelindeki 2 bin 343 birimle paylaşıldı.

DEPREM HACKATHONU YAPILDI

Olası bir deprem anında ve sonrasındaki iletişim sorunlarını çözmek amacıyla, İBB, Türkiye Bilişim Vakfı, Başlangıç Noktası, İTÜ Yapay Zeka Merkezi, Zemin İstanbul ve Kodluyoruz işbirliği ile 28-31 Mayıs 2020 tarihlerinde çevrimiçi bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmaya seçilen takımlar, 84 saat boyuncamakine öğrenmesi, yapay zeka, büyük veri, blockchain, nesnelerin interneti gibi yeni teknolojileri kullanarak inovatif çözümler geliştirdi. Üretilen tüm projeler, geliştirici takımlar ile işbirliği halinde değerlendiriliyor. Projelerin sonuç ürüne dönüşmesi için çalışmalar sürüyor.

Ayrıca, bir üst kurul olarak deprem konseyinin kuruluş çalışmalarında sona gelindi. Afet Eğitim Merkezi’nin projesi yapıldı. Her mahalleye afet fönüllüleri ekibi kurulması için harekete geçildi. Kentsel dönüşüm masası kuruldu. İstanbul genelinde yapı tespit çalışmaları başlatıldı.

TÜM BOYUTLARI İLE OLASI İSTANBUL DEPREMİ

Ayrıca, 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 21.00’de gerçekleştirilecek “Tüm Boyutları ile Olası İstanbul Depremi” panelinde de alanında uzman isimler, her yönüyle İstanbul depremini konuşacak. Kandilli Rasathanesi’nden Doç. Dr. Eren Uçkan, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdür Yardımcısı Dr. Emin Yahya Menteşe, Geoteknik Deprem Mühendisi, Jacobs Deprem Mühendisliği Teknik Grubu Eş Başkanı Dr. Menzer Pehlivan, ve GEA Arama Kurtarma Genel Koordinatörü Umut Dinçşahin’in katılacağı semineri İstanbul Gönüllüleri’nden Maksude Atabay yönetecek.