DENİZ TAKSİLER SİFTAH YAPIYOR

İstanbul ulaşımına yeni soluk getirecek deniz taksiler yolcu taşımaya başlıyor. Tasarımı ve üretimi tamamen İBB’ye ait olan deniz taksilere ulaşmak kolay olacak. Tüm platformlardan akıllı telefonlarına indirilebilecek “İBB Deniz Taksi” uygulaması sayesinde dileyen herkes, deniz taksiyi en yakın iskeleye çağırabilecek. Rezervasyon yapabilecek, tarifeler ve güzergâhlar hakkında bilgi alabilecek.