Dedicated Server & Co-Location Server Nedir?

Teknoloji o kadar ilginç ve özeldir ki, kendisi ile beraber hayatın olağan akışını ve kavramları, hatta ihtiyaçları da değiştirir. Özellikle de internet kullanımının yaygın olması ile beraber değişen dünya düzeni, ağlar ve bağlantı noktaları ile daha ayrı bir pozisyona gelmiştir. Bu nedenle de söz konusu alanda farklı tanımlar ve kavramlar ile karşı karşıya kalmak çok normaldir. Bundan 20 sene öncesinde “server” ya da “sunucu” dendiği zaman insanların aklına çok farklı anlamlar gelebilirken, bugün ise geldiğimiz durum ortadadır. İnternet sitelerinin barındıkları hostingler olsun, şirketlerin veri depolama olarak kullandıkları data Centerlar olsun bu anlamda ele alınabilir. Bu nedenle de Dedicated Server & Co-Location Server konusu öne çıkar. Fiziksel server cihazları, fiziksel veri depolama merkezleri ve daha nicesi, bu anlamda dikkat çeker.

İnternet Var Oldukça Server Hizmetleri Sürecek

Her ne kadar teknoloji bazlı konuşulduğu zaman kesin ve net gelecek öngörülerinden uzak durmak gerekse de, değişmeyen ya da değişmesi zor olan bazı durumlar da yok değildir. Örneğin, web sitelerinin hosting ihtiyaçları; yani barınma gereksinimleri… Bu siteler elbette ki belli bir yerde olmalıdır ve söz konusu sitelere ait verilerin bir noktada toplanması gerekir. Aksi halde siteler çöker, çöktüklerinde geri getirilemeyebilirler ya da yedekleri olmadığı için sil baştan hale gelirler. İşte bu nedenle de server denilen cihazların var olması şarttır. Hatta öyle ki, bugün gelinen noktada başlı başına bir server cihaz değil, aynı zamanda o cihazın hangi adreste, hangi ülkede olduğu da önem taşır. Bu nedenledir ki Türkiye lokasyonunda server ihtiyacı ya da Avrupa lokasyonunda bir data center gibi tanım ve tarifler gelişmiştir. Söz konusu cihazların dedicted server olarak tanımlanması da bir diğer bilinmesi gereken detaydır. Pazardaki durum böyle olunca ve giderek artan internet kullanımı ve internet siteleri de düşünüldüğünde, her daim veri saklama yerleri ve serverlar hizmet vermeye devam edecektir.

Dedicated Server ile Co Location Server Tanımları Ne Anlama Gelir?

Oldukça karmaşık görünen bu kavramlar, aslında çok basit anlamlar taşır. Co Location Server, kişinin kendi fiziksel server donanımının bir hizmet dahilinde barındırılmasıdır. Bu hizmet esnasında ilgili fiziksel server için internet, elektrik, yer gibi imkanlar firma tarafından sağlanır. Fakat müşteri, kendi cihazını getirmek zorundadır. Yani bu server tipinde, firma bir cihaz vermez. Müşteri serverını kendisi tedarik etmelidir.

Dedicated Server ise kişinin fiziksel bir servera sahip olmasını şart koşmadan, ona server hizmeti sunmaktır. Bu server sadece 1 müşteri için ayrılır. Paylaşımlı hostingler gibi pek çok web sitesi için aynı server kullanılmaz; her müşteri kendi server hizmetini alır. Dedicated server ile co-location server arasındaki tek fark, dedicated serverda müşterinin fiziksel bir server cihazına sahip olma zorunluluğunun olmamasıdır. Diğerinde durum tam tersi şekildedir.

Sunucular ve Çok Daha Fazlası için R10!

İnternet dünyası ile ilgili pek çok merak edilen konu olabilir. Her geçen gün yeni tanım ve kavramlar ile, hatta yeni hizmetler ile tanışan sektör, alanında uzman ve tecrübeli kimselerin varlığı ile renklenir. Örneğin serverlar için bilgisi yüksek, tecrübesi önemli görülen kimseler bu alanda fark yaratabilir. İnsanlar sorularını bu tarz kimselere sorabilirler ve durumlarına çözüm bulabilirler. İşte bu noktada R10 forum sayfaları ciddi anlamda önem taşır. Her konuda olduğu gibi Dedicated Server & Co-Location Server konusunda da tecrübelerin ve fikirlerin paylaşıldığı bu adreste çeşitli unsurlar ele alınır. Datacenter olsun, belli bir lokasyondaki fiziksel server arayışları olsun ya da benzer durumlar olsun burada değerlendirilir. Uzmanlar çeşitli konularda geliştirdikleri çözüm önerileri ve uygulamaları burada aktarabilirken, bir takım profesyonellerin de bu alanda danışmanlık verdikleri görülebilir.

Gerek dedicated server ihtiyacı olan, gerek ise co-lokasyon server gereksinimi olan kimseler için tüm çözümlere buradan ulaşılabilir. Uygun fiyatlı fırsatlar, alanında güçlü ve etkin firmalar, sağlam ve güçlü server makinaları gibi pek çok nokta burada değerlendirilir. Dileyenler R10 Dedicated Server & Co-Location Server başlığı altında sorularını sorarlarken, dileyenler de bu sorulara cevap verirler. Bilgi, paylaştıkça çoğalır.

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