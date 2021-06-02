Dedektör Üretemiyorduk SİHA Satan Ülkeye Konumuna Geldik

TYGD (Tarafsız Yerel Gazeteciler Derneği) ile TİNGADER (İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği)’nin ortaklaşa düzenlediği “Geçmişten Günümüze TSK ve Savunma Sanayi” başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Emekli Tuğgeneral Yücel Karauz, mayın arama dedektörünü bile üretemeyen Türkiye’nin bugün dünyaya SİHA satmaya başladığını söyledi.

Moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Müslüm Aktürk’ün yaptığı, video sistemiyle gerçekleşen konferansta konuşan Karauz, ilk düzenli ve disiplinli Türk Ordusu’nun Büyük Hun İmparatorluğu döneminde kurulduğunu hatırlattı. Türkiye’nin savunma sanayisinde son dönemlerde önemli hamlelerde bulunduğunu ve bugün dünyanın en iyi 100 firması arasında 7 Türk firmasının yer aldığını belirten Yücel Karauz, şunları söyledi:

“Bize ait dedektörümüz, mayın arama cihazımız, gaz maskemiz yoktu. Çadır içinde, 6 ay erzak gitmeyen, defalarca basılan, şehit verilen karakollarımız vardı. Bugün çok korunaklı, 4-5 yıldan beri saldırılarının yaşanmadığı karakollara sahibiz.

Geçmişte bakım parasını ödediğimiz halde İsrail’den geri gelmeyen Heron (İnsansız Hava Aracı) sıkıntısını yaşamıştık. Bugün dünyaya SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) satıyoruz. Küresel güçlere rağmen SİHA’lar sayesinde Suriye sınırında 120 kilometre uzunluğunda güvenlik bölge oluşturduk. Libya’da, Karabağ’da SİHA’lar önemli rol oynadı.

Güçlü devlet olmak için güçlü orduya ihtiyaç var. TSK’da önemli gelişmeler kaydedildi. Bugüne kadar 61 dost ve müttefik ülkeye mensup 40 binden fazla öğrenciye eğitim verildi.

Savunma Sanayisinde 1500’e yakın firma çalışma yapıyor. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Dünya’nın en iyi 100 firması arasında Türkiye’den 7 firma var, bu sayıyı 10’a çıkaracağız.

Dünya’da savaş gemisi tasarlayan, inşa ve idamesini yapan 10 ülkeden biriyiz. İnsansız hava ve kara araçlarından edindiğimiz kabiliyetleri deniz alanına da taşıyoruz, önümüzdeki dönemde insansız su üstü ve su altı araçlarına yönelik yeni projeler başlatılacak ve İDA’ları üreteceğiz.

Üretimde hiçbir ülkede yüzde 100 oranı yakalanmış değil. ABD’de bile bu oran yüzde 85 civarında. Ancak yazılım konusu çok önemli, yazılımın yüzde 100 yerli olması gerekli. İstediğiniz kadar savunma sanayisini güçlendirin, ABD elinizdeki silahın kodunu değiştirdiği an aracınız denizde kalır, dolayısıyla yazılım yüzde 100 olmalı.”

BEYİN GÖÇÜ ÖNLENDİ

Türkiye’de artık beyin göçünün önlendiğini, ODTÜ’nün bu konuda her şeyi yapabileceğini belirten Emekli Tuğgeneral Yücel Karauz, Türkiye’nin savunma sanayisi için 20 milyar bütçe ayırmasının da önemli olduğuna dikkat çekti.

Dünyayı küresel sermaye güçlerinin yönettiğini vurgulayan Yücel Karauz, “Konum uydusu kullanan dünyada 5 ülke var. Bunlar sistemi kapatsa silahlar ateşlenmez, uçaklar yerinden kalkamaz.” dedi.

Konferans soru-cevap bölümü ve TİNGADER Genel Sekreteri Hasan Sadi Kahyaoğlu’nun Emekli Tuğgeneral Yücel Karauz için yazdığı şiiri okumasıyla sona erdi.