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CRR 2022 Konser Sezonunu Açtı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), 2022 konser sezonu program ve yeniliklerini basın ve kültür-sanat dünyasıyla paylaştı. Sezonun ilk konseri Uğur Mumcu Kantatı öncesi düzenlenen toplantıda konuşan İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, haftanın her günü için özel temalar oluşturarak müziğin yanı sıra her söyleşiler, fuaye konserleri, düzenli sergilerle gündüzden geceye uzanan bir ritim yakalamak istediklerini söyledi. Hikayesi olan ve sorgulayan pek çok konserle İstanbulluları karşılayacaklarını belirten, CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan, çocuklar için ilki ‘Fonikler Köyü’ olmak üzere yeni projeler hayata geçireceklerini paylaştı.   

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ocak 2022 Pazartesi 08:57
CRR 2022 Konser Sezonunu Açtı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı CRR Konser Salonu, yeni sanat sezonunu düzenlediği basın toplantısı ve Uğur Mumcu Kantatı ile başlattı. Tanıtım toplantısına, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan birlikte katıldı. Orhan’ı “Hem şef hem de besteci olarak ulusal ve uluslararası övgüler alan genç ve dinamik sanat yönetmeni” olarak tarif eden Karakelle, “Her zaman olduğu gibi ulusal müziğimize katkı sunacak, uluslararası alanda konser salonumuzun tanınırlığını ve İstanbul'un bir markası olarak bilinirliğini ortaya koyacak vizyonumuzu devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı. 

ÇOCUK VE GENÇLER İÇEN ÖZEL İÇERİKLER

Haftanın her günü için özel temalar hazırladıklarını kaydeden Karakelle, CRR’nin konserlerin dışında söyleşi ve sergilerle gün boyu sürecek etkinliler planladıklarını paylaştı. Çocuklar, gençler ve toplumun her kesiti için özel içerikler hazırlayacaklarını belirten Karakelle, “İstanbul'da nitelikli içerilere erişimin bu kadar kolay olduğu başka bir mekan maalesef bulunmuyor” şeklinde konuştu. 

“ÖNEMLİ İSİMLERİ BURADA İZLEDİM”

Yüksek lisans öğrenimi gördüğü yıllarda dünya devlerini CRR’de izleme fırsatı bulduğunu kaydeden CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan, “O dönemde burada şarkı söyleyen veya müzisyen olarak çalışan sanatçı dostlarımın bugün önemli başarılar elde etti. Bu demek oluyor ki burası sadece müthiş konserler yapan bir yer değil. Aynı zamanda eğiten ve öğreten bir yer. Kendi sanatçısını besleyen bir çatı” değerlendirmesinde bulundu.

HİKAYESİ OLAN, SORGULAYAN KONSERLER

Konserlerin içerik olarak dinleyici de daha fazla anlam ifade etmesini önemsediklerine vurgu yapan Orhan şunları söyledi:

“Bu akşamki konser aslında hayatları geride kalan insanların konseri. Uğur Mumcu'nun hayatı yarıda kaldı. Mozart’ın hayatı yarıda kaldı. Daha çok besteleseydi. Müzik tarihi ya da insanlık tarihi nasıl olurdu?  Uğur Mumcu'nun hayatı devam etseydi, katledilmeseydi bir bugün bu coğrafya nasıl bir yer olurdu? Bugün bunu sorguluyoruz. Yeni konserlerimizde de sorgulamaya devam edeceğiz.”

ORHAN: “TÜRK MÜZİĞİ ULUSLARARASI KALİTEDE” 

Türkiye’den ve dünyadan önemli isimlerle İstanbulluları buluşturacaklarını söyleyen Orhan, “Kaliteli müzik, sadece yabancı müzik değildir. Bizim de aynı standartlarda müziğimiz, insanımız var. Atatürk ilkeleri ve devrimleri sayesinde bunu yetiştirdik.” dedi.

CRR GENÇ ve CRR ÇOCUK KURULDU

Orhan, CRR çatısı altında “CRR Genç” başlıklı bir oluşum kurduklarını söyleyerek, CRR Genç Oda Orkestrası’nın eşlik edeceği solistlerin de gençlerden oluşacağını paylaştı.  “Salonların yirmi sene sonra dolması önem vermek lazım” diyen Orhan, geleceğin dinleyicilerini yetiştirmek için Şubat ayı repertuvarında yer alan ‘Fonikler Köyü’nden başlayarak her ay dört çocuk etkinliği ile minik dinleyicilerle buluşacaklarını kaydetti. Orhan ayrıca “CRR Çocuk” isimli bir çatı daha oluşturduklarının bilgisini verdi.

ORHAN YÖNETİMİNDE İLK KONSER

Tanıtım toplantısının ardından Murat Cem Orhan şefliğinde ilk konser dinleyicilerle buluştu. CRR Senfoni Orkestrası ve Volkan Akkoç yönetiminde CRR Korosu, Turgay Erdener’in Uğur Mumcu Kantatı ve W.A. Mozart’ın Requiem’i icra edildi.

Kaynak: İstanbul Tİmes Haber Ajansı (İTHA)

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