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Covidli Cenazeleri Sahipleri Taşıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde Covit-19 tedbirlerinin alınmadığı iddiasında bulunan MHP Güngören Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan, "Koronavirüsü resmen yayıyorlar' dedi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
02 Kasım 2020 Pazartesi 12:30
Covidli Cenazeleri Sahipleri Taşıyor...
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Güngören Belediye Meclisinde ilçe sorunları hakkında verdiği önergelerle dikkat çeken ve gündem dışı konuşmalarıyla da ülkenin güncel konularını dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Güngören Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde yaşadığı korkunç olayı dile getirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Bayram Kırtaş

ÖNLEM YOK, TEDBİR YOK

Son dönemlerde İstanbul'da koronavirüs vakaların artması toplumu tedirgin ederken, MHP Güngören Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün Covid-19'un yayılmasına karşılık tedbir alınmadığına dair korkunç iddialarda bulundu.

RESMEN KORONAVİRÜS YAYILIYOR

Olayı belediye meclisine de taşıyacağını belirten Gökhan Arslan, "Bir arkadaşımın annesinin cenaze işlemleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü 500 Evler Cenaze İşleri Şefliğinde gasil hanesinde karşılaştığım manzara pest dedirtti. Gasilhaneye gelen Covidli cenazelerin tabutlarını araçtan cenaze sahiplerinin indirmeleri ve bindirmeleri gerektiği söyleniyor. Acılı cenaze yakınları tabutları kendileri taşıyor. Burada önlem yok, tedbir yok. Koronavirüsü resmen yayıyorlar. Biran önce tedbir alınmalı. Büyükşehir Belediye Başkanlığını göreve davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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