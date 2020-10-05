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Çocukların Resmettikleri Hayallerini İBB Gerçekleştirdi

İstanbul’un farklı ilçelerden çocukları Masal Çadırı’nda ağırlamaya devam eden İBB, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde çocukların resmettikleri hayallerini hayata geçirdi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
05 Ekim 2020 Pazartesi 12:14
Çocukların Resmettikleri Hayallerini İBB Gerçekleştirdi
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Beşiktaşlı futbolcularla tanışmak isteyen de vardı, salıncağa binmek isteyen de.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve İBB Kültür Daire Başkanlığı işbirliğinde İstanbullu çocuklar; “Masal Çadırı” ile buluştu. Pandemi sürecinde kültürel etkinliklerden uzak kalan çocukların eğlenceli ve öğretici zaman geçirmesi ve dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara da bu hizmet ulaştırılarak fırsat eşitliği verilmesi sağlandı.

-KÜÇÜK BEDİR’İN BEŞİKTAŞ AŞKI-
Mobil Masal projesi kapsamında, Beşiktaşlı futbolcularla tanışma resmi çizen altı yaşındaki Bedir Küçükaslan’ın hayali gerçek oldu. İBB, küçük Bedir’i futbolcularla bir araya getirerek fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Antrenman sonrasında futbolcularla tek tek tanışan Bedir’e, kulüp tarafından forma hediye edildi. İBB Halkla İlişkiler Müdürü Fulya Solmaz, Bedir’in Dünya Çocuklar Günü’nü kutlayarak eğitici oyuncak seti hediye etti.

-SALINCAK HAYALİ GERÇEK OLDU-
Hayalini çizen yedi yaşındaki Erva Gündüz'ün de hayali gerçek oldu. Koronavirüs sebebiyle uzun süredir salıncağa binemediğini resme döken minik Erva Gündüz’ün hayali, İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla gerçek oldu. Minik Erva’nın yaşamış olduğu Çatalça Çanakça köyüne salıncak kuran ekipler, sadece minik Erva’nın değil diğer çocukların da hayallerini gerçekleştirmiş oldular.

Koronavirüs salgını yüzünden dışarı çıkamadıklarını ve salıncaklara binemediklerini söyleyen minik Erva, "Masal Çadırı’nda resim çizdirdiler. Ben de hayalimi çizdim. Salıncakta sallanmayı çok istiyordum ama salıncaklara binemiyorduk. Şimdi hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum" dedi.

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