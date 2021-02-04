CHP’Lİ Tanal'dan ‘Mevsimlik Tarımdaki Çocuklar Okuldan Kopmasın’ Teklifi

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR



CHP’li Tanal’ın hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde, zorlu yaşam koşullarına maruz kalan ve yaşadıkları bölgelerde istihdam sorunu yaşayan ailelerin, mevsimlik tarım işçisi olarak göç ettikleri yerlere çocuklarını da götürdükleri hatırlatıldı. Türkiye’de çocuk işçiliğinin en yoğun olduğu sektörün tarım olduğunun anımsatıldığı gerekçede, aileleriyle birlikte mevsimlik tarımda çalışan çocukların, tarım ilaçlarından, hava koşullarından, ağır çalışma koşullarından kaynaklanan birçok sağlık problemi yaşadıkları, gelişimlerinin olumsuz etkilendiği, yine elverişsiz barınma koşullarının birçok soruna kapı araladığı kaydedildi. Gerekçede çocuklara tarlada çalışmalarının yanı sıra çadır temizliği ya da kendinden daha küçük kardeşine bakma sorumluluğunun da yüklendiği vurgulandı.



UYUM VE KONSANTRASYON SORUNU



Tüm bunlarla birlikte mevsimlik tarım döneminin bir kısmının eğitim ve öğretim zamanını kapsamasından dolayı çocukların okullarından kilometrelerce uzakta çalışmak zorunda bırakıldığının belirtildiği gerekçede, “Eğitim-öğretim yılı sona ermeden yaşadıkları şehirleri terk etmek zorunda kalan çocuklar, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başlamasından aylarca sonra yaşadıkları bölgeye dönebilmektedir. Okul çağındaki çocuklar, yaşadıkları bölgede okullara kayıt yaptırmakta ve göç ettikleri yerlerde de eğitime devam ettirmeye çalışılmaktadır. Ancak eğitimle kesintili ilişkileri uyum ve konsantrasyon problemlerine neden olmaktadır. Buna bağlı olarak eğitim kalitesi de düşmektedir. Hem yaşanan problemler hem de çadır veya tarlalarda kendilerine yüklenen sorumluluklar, çocukların okul ve eğitimini bırakmasına sebep olmaktadır” denildi.



İŞVERENLER OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARI BİLDİRSİN



Eğitim ve öğrenim hakkının Anayasası’nın 42. maddesinde “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz…” şeklinde düzenlendiğinin hatırlatıldığı gerekçede, şöyle devam edildi: “Mevsimlik tarım işçisi çocukların eğitimine yönelik politika ve uygulamalar, pek çok kurumun farklı zamanlarda yayınladığı genelge, yönetmelik ve projeler vasıtasıyla yürütülmektedir. Her ne kadar Adres Kayıt Sistemi ile ilköğretime kaydı olmayan çocukların tespit edilmesi daha sistematik hale getirilmiş olsa da bu durum mevsimlik tarım işçisi çocuklar için mümkün olmamaktadır. Yerel yönetici ve eğitimcilerin bireysel olarak göstermiş oldukları çabaları da bir yere kadar etkili olmaktadır. İşbu kanun teklifimiz ile mevsimlik tarım işçisi çocukların eğitim ve öğretimlerine başlayıp devam edebilmeleri için yasal düzenleme yapılarak işverenlere, mevsimlik tarım işçilerinin ailesindeki okul çağında bulunan çocukları tespit ederek ilgili kuruma bildirim yükümlülüğü getirmek kaydıyla hak kayıplarının önüne geçilmesi ve çocukların eğitimli ve daha sağlıklı bireyler olarak gelişebilmesinin önü açılması hedeflenmektedir.”