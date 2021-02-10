CHP’Lİ Emecan: Geçici Gümrük Depoları Nedeniyle Kamu Zarara Uğratılıyor

İthalatçı şirketlerin acenteler nedeniyle ek bir maddi yük altında bırakıldıklarını belirten Emecan, “Türkiye’ye gelen ithal ürünler gümrük işlemleri yapılmak üzere geçici gümrük depolarında bekletiliyorlar. Bu durum hem şirketler için hem de ülkemiz ekonomisi açısından çok ciddi maddi bir yüke neden oluyor. İthalat sırasında KDV, ÖTV, İGV, EMY ve diğer vergiler zaten tahsil ediliyor. Bunlara ilaveten Türkiye’de geçici gümrük depoları ve acentalar nedeniyle başka ek maliyetler de ortaya çıkıyor.

İthalatçılara yüklenen bu maddi yük ürünlerin piyasaya girişinde fiyat artışına neden oluyor. Yani vatandaş da ithalatçı da mağdur ediliyor. Özellikle acenteler tarafından yapılan fahiş ve gereksiz tahsilatlar, maliyetleri büyük oranda arttırıyor. Üstelik alınan bu ücretlerle ilgili Türk Ticaret Kanunu ve 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda bir hüküm bulunmadığı gibi Danıştay kararlarıyla da bu ücretlerin alınmaması yönünde yaklaşımlar bulunuyor. Dolayısıyla tahsil edilen bu ücretlerin hukuki bir dayanağı da yok.” dedi.