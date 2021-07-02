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CHP’ li Bakır'dan Sivas Katliamı Mesajı

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, Sivas Katliamı’nın 28. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Temmuz 2021 Cuma 17:04
CHP’ li Bakır'dan Sivas Katliamı Mesajı
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CHP’li Bakır verdiği mesajda, “Sivas’ta canların katledildiği 2 Temmuz 1993 tarihinde Türkiye’nin aydınlığı, demokrasisi ve çağdaşlığı da ateşe verilmiş ve bu ülkedeki barışın, kardeşliğin de önüne taş konulmuştur. Katliamın faillerinden hala hesap sorulamaması ise bu ülke adına bir utançtır. Biz o gün orada, Madımak’ta yaşananları ne unutacağız ne de unutturacağız. Aynı şekilde Sivas Katliamı Davası’nda zamanaşımı kararı için “Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun” diyen köhne zihniyeti de asla ama asla unutmayacağız.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

İstanbul Times Haber Ajansı

Son Güncelleme: 02.07.2021 17:24
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