CHP İbb Meclis Üyeleri Başkan Topbaş’a önerdi

Yazılı Cevaplandırılmasını İstediğimiz Sorular:

Marmaray 29 Ekim 2013 tarihi itibariyle hizmete girmiştir. Zeytinburnu-Sirkeci arasında yakın bir zamana kadar kullanılan eski demiryolu güzergâhı atıl hale gelmiştir. Bu alanın Sirkeci-Zeytinburnu arasında tramvay hattı olarak kullanılması yönünde vatandaşlarımızın talepleri bulunmaktadır. Bu güzergâhın sahil yolunun yükünü alarak trafiği rahatlatabileceğini düşünmekteyiz. Bu kapsamda;

1.Bu güzergâhın kullanımı ile ilgili olarak İBB ne düşünmektedir?

2.Bu hattın ulaşıma katkısı konusunda girişimlerde bulunulmuş mudur? Bulunulmuş ise detayları nedir?

3.Uygulamaya ilişkin bir işlem yapılmış mı? Yapılmakta ise detayları nedir?

Zeytinburnu-Veliefendi-Merter Kent Parkı Projesi Bölge parkı ve ağaçlandırılacak alan ile ilgili yapılan çalışmalar ne durumda?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 2013 yılı Kasım ayı Meclis toplantılarında CHP İBB Meclis Üyeleri Fikret Konya ve Ercihan Ekşi imzaları ile Meclis Başkanlığına sunulan önerge;

Bakırköy ilçesi 192 ada 5, 6, 7, 9, 20 ve21 parseller ile Zeytinburnu İlçesi 1659 ada 57, 60 parsellerin bölge parkı, ağaçlandırılacak alan, açık otopark olarak kullanılmasına yönelik planlar 27/05/2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanmıştır.

Zeytinburnu İlçesi, Veliefendi Mahallesi Hasan Doğan Amatör Spor Tesisleri, 1659 ada 17 parsel sayılı yerde bulunmaktadır. Spor Tesis Alanının, Hipodrom ve Merter aksı üzerinde yapılacak Kent Parkı Projesi'ne dahil edilerek, bölge ihtiyacına uygun olarak daha kapsamlı bir spor tesisi haline getirilmesi konusunda tarafımıza çok sayıda talep gelmektedir. Bu uygulama hem Kent Parkının fonksiyonunu güçlendirecek hem de bölge yaşayanlarının isteklerini gerçekleştirecektir. Bu amaçla girişim ve çalışmalarda bulunulması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu kapsamda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu işlemle ilgili olarak herhangi bir çalışma yapacak mıdır?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA