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Cephe Boyası Seçimi

Bir mekanın içinin bakımı ne kadar önemlisi ise dış bakımı da aynı derecede önemlidir..

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Aralık 2020 Perşembe 09:43
Cephe Boyası Seçimi
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Ancak dış cephe bakımları iç cephelere göre biraz daha zahmetli işler arasında gösterilebilir. İç mekanlarda yapılacak boya ve badana işleri bireysel olarak yapılabilirken, dış cephe boyalarının profesyonel ekiplerden destek alınarak uygulanması gerekir. Dış cephe boyama işlemlerinde seçilecek malzemelerinde buna göre tercih edilmesi gerekir. Sürekli dış etkenlere maruz kalan bölgelerin iç cephelere göre daha dayanıklı boyalarla boyanması önemlidir. Bu boyaların içeriklerinin suya dayanıklı maddeler içermesi önemlidir. Dış cephe boyaları genellikle dayanıklı boyalar olarak bilinmektedir. Dolayısı ile en çok satan cephe boyaları  tüm bu kriterleri karşılayan çeşitler olarak gösterilebilir.

Cephe Boyası Çeşitleri

Cephe boyası çeşitleri genelde renklerine göre belirlenir. Genel olarak silikonlu boyalar olarak bulunan bu ürünler her türlü şarta uygun içeriklerde üretilen ürünlerdir. Yaz ve kış aylarında suya ve ısıya maruz kalan dış cephe boyalarının tüm etkenlere karşı dayanıklı olması önemlidir. Dış cephe boyaları her renkte bulunabilen ürünlerdir. Ancak bu ürünleri uygularken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunabilir. Koyu renk dış cephe boyaları yenilenirken açık renklere geçiş yapılacaksa boya öncesi mutlaka astar yapılması gerekir. Bu astarların cephelerde aşınma ve benzeri gibi durumlarda da kullanılması boyanın daha uzun süre dayanmasını sağlayabilir. Dış cephe boyaları her zevke ve renge uygun olarak çeşitli renklerde bulunabilen ürünlerdir.

Cephe Boyası Fiyatları

Cephe boyası fiyatları genel olarak ürünlerin renklerine ve boyutlarına göre belirlenir. Silikonlu boyalar olarak bulunan bu ürünler her türlü şarta uygun içeriklerde üretilen ürünlerdir. Yaz ve kış aylarında suya ve ısıya maruz kalan dış cephe boyalarının tüm etkenlere karşı dayanıklı olması önemlidir. Bu nedenle de birçok farklı firma sürekli içeriklerini yenileyerek boyalarını kalitelerini yükseltmektedir. Taş yapıların üzerinde kullanılan bu ürünler her türlü hava şartına uygun olarak üretilir ve genel olarak suya ve ısıya dayanıklı olmaları sayesinde cephelerin genel görünümlerini uzun süre koruyabilir. Dış cephe boyalarını fiyatlarını etkileyen faktörler için ürünlerin dayanıklılık süresi, renk çeşitliliği ve marka güvenilirliği baz alınabilir. Türkiye genelinde yüzler farklı marka tarafından üretilen bu ürünler birçok farklı noktadan temin edilebilse de seçim yapılırken kriterlerin iyi belirlenmesi gerekir.

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