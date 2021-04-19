ÇAREDER gönüllere köprü oluyor

MHP Güngören Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan'ın başkanlığında yeni kurulan Çevre Aile Rehberlik ve Eğitim Derneği ÇAREDER kısa zamanda yaptığı çalışmalarıyla taktir topluyor. Ramazan ayının ilk haftasında yüzlerce ihtiyaç sahibine yardım paketini ulaştırdı.

"İyiliğe uzanan el senin elin..." sloganıyla yola çıkan Çevre Aile Rehberlik ve Eğitim Derneği ÇAREDER gönüllüleri Ramazan ayı nedeniyle tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor...

Darda kalan, yolda kalan ihtiyaç sahiplerine çare olmak için büyük çaba gösteren ÇAREDER gönüllüleri gece-gündüz kapı kapı dolaşıp, ihtiyaç sahiplerine 'Ramazan Kolilerini' teslim ediyor.

KISA ZAMANDA YÜZLERCE YARDIM YAPTILAR

Yeni kurulmasına rağmen kısa zamanda çalışmalarıyla takdir toplayan ÇAREDER Kurucu Başkan Gökhan Arslan çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ülkemizin toplumsal sorunlarından çevre, aile, rehberlik ve eğitime dair proje üretmeyi ve ihtiyaç sahibi insanlara çare olmayı amaçladık diyen Başkan Gökhan Arslan, "Başta derneğimizin gönüllü çalışan arkadaşlarıma ve ihtiyaç sahibi iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni kurulan bir dernek olmamıza rağmen kısa zamanda önemli yol aldık. Ramazan ayının ilk haftasında yüzlerce ihtiyaç sahibimize gıda yardımı kolisini teslim ettik" dedi.

YARDIM ELİ BEKLEYENLERE EL UZATACAĞIZ

ÇAREDER gönüllülerinin çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Gökhan Arslan, "Başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneline bulunan ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak istiyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve pandemi suresinde issiz kalan vatandaşlarımıza el uzatmak istiyoruz. Ramazan ayının ilk haftasında yüzlerce yardim paketini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ramazan süresincede hayırseverlerin yardımlarıyla temin edilen yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Yardım eli bekleyenlere el uzatacağız. Bayram içinde ihtiyaç sahiplerimize giysi desteği yapacağız. Gönüllere köprü olmaya devam edeceğiz" dedi.