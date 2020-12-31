BTP 10 Bin Lira Asgari Ücreti Nasıl Vereceğini Açıkladı

Baş, “Yoksulluk sınırın 8 bin 197 TL olduğu ülkemizde Milli Ekonomi Modelimizin gereği olarak 10 bin lira açıklamıştık.”Diyerek nasıl verileceği noktasında özel bir video çekerek tek tek anlattı.

BTP Lideri Hüseyin Baş yaptığı açıklamada şunlara yer verdi.

Baş “Evet, yılsonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabiî ki konumuz her yıl olduğu gibi asgari ücret.

Peki, asgari ücret neden bu kadar çok konuşuluyor.

2 Sebep sayılabilir

1-Ülkemizde 30 milyon insan asgari ücretle geçinmek zorunda.

2-Asgari ücret yetersiz!

Olayı ilk etapta şöyle ele alalım.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret, bir vatandaşın asgari geçim koşullarını sağlayabileceği ücrettir

Sahi hiç düşündük mü asgari ücret kavramı nerden çıktı. Asgari ücret, bir vatandaşın asgari geçim koşullarını sağlayabileceği ücrettir. İnsani bir biçimde, yaşadığı coğrafyada enflasyon hesaplarının yapıldığı ürün değerlerinin baz alındığı hülasa yoksul olmamak şartını sağlayabileceği ücrettir. Doğduğun ev kaderindir diyorlar dimi. Neyse biz kadere şimdilik girmeyelim.

Bizim yaşadığımız coğrafyada Resmi verilere göre yoksulluk sınırı 8 bin 197 lira…

Peki, İfade ettiğimiz gibi asgari ücret yoksulluk yaşamadan hayatı devam ettirmeye yetecek bir ücretse, bu ücret Türkiye’de ne kadar olmalı? En azından belirlenen yoksulluk sınırının üzerinde olması gerekir, değil mi? Bu ücret esasında insani ücrettir. Vatandaşın bu ücreti nereden elde ettiği vatandaşın sorunu değildir. Ben öyle bir hayale sahibim ki, benim ülkemde yoksul olmasın. Bu ücreti devlet vermiş, işveren vermiş, vatandaş yerde bulmuş falan filan hiç önemi yok, önemli olan kişinin bir aylık geçim koşulunun sağlanmasıdır. E tabi sosyal bir devletsen ve dünya seni kıskanıyorsa, bi zahmet vatandaşa bunu vermelisin.

Aramızda kalsın. Milli ekonomi modelini uygulama imkânı bulursak bu ücreti devlet olarak biz karşılayacağız. Evet, yanlış duymadınız. Bu devletin sorumluluğudur.

Şimdi diyeceksiniz ki ya nerden vereceksin.

Yoksulluğu yok etmek için her ay 10 milyarcık lazım

Hadi biraz da oraya yolculuk yapalım. Asgari ücreti Milli Ekonomi Modeli kapsamında Rahmetli Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi 10 bin Türk lirası yapalım. Ve yine aynı kapsamda tüm işsizlere de iş olanağı sağlayarak tam istihdamı sağladığımızı da düşünelim, Hesabını yaptık ve bize ayda 10 milyar dolar lazım. Yoksulluğu yok etmek için 10 milyarcık.

Yılda 3.5 milyar lira harcama yapan bir sarayı olan devletin yoksul vatandaş bırakmaması için 10 milyarcık lazım.

3-4 tane köprüye 8 milyar garanti ödeme vadeden bir ülkenin yoksul vatandaş bırakmaması için ihtiyacı olan para 10 milyarcık.

Şehir hastanelerine 18 milyar lira ödeyen bir devletin yoksul vatandaş bırakmamak için ihtiyacı olan para 10 milyarcık.

3-4 tane yandaş şirketin milyarlarca lira borcunu silen devletin yoksul vatandaş bırakmamak için ihtiyacı olan para 10 milyarcık.

Yılda 100 milyar lira faiz ödemesi olan bir devletin yoksul vatandaş bırakmamak için ihtiyacı olan para 10 milyarcık.

Bu örnekler uzar gider, Bahsettiğim savurganlıklar belki yoksulluğu ortadan kaldırmaz ama zenginliğimizin de ispatıdır.

İnsanlık tarihinin en büyük yoksulluğunu yaşamıyoruz ama insanlık tarihinin en büyük eşitsizliğini yaşadığımız kesin.

Bunları bir kenara bırakalım biz büyük resme dönelim.

Aslında Milli Ekonomi Modelin’de bu ödemelerin kaynakları ayrıntılarıyla açıklanmış.

Türkiye’nin değerli maden yatakları,

Senyoraj geliri,

Katma değerli üretim imkânları,

Tüketim kaynağının getireceği büyük gelirler…

Biz sadece madenleri ele alalım. Bor, toryum, alüminyum, altın, mermer, bakır, gümüş, demir, fosfat, linyit, kurşun, nikel, çinko, krom, sodyum, ve diğerleri..

Hatta biz sadece toryuma bakalım. Toryum nerden hatırlayacağız, yakın geçmişe dönersek tekrar rahmetle analım Isparta uçak kazasında kaybettiğimiz değerli Engin Arık hocamız ve çalışma arkadaşları..

Toryum nedir biliyor musunuz? Toryum yeni yüzyılın en önemli enerji kaynağı, Yeşil Nükleer Enerji diye adlandırılıyor. Dünya toryum rezervinin yüzde 15’i Türkiye’de. Bunun değeri 120 trilyon dolardır.

Bize ne lazımdı ayda 10 milyar dolar. Buda yılda 120 milyar dolar eder ve yüzlerce sene bize yetecek bir kaynak olduğu ortadadır.

Bir diğer madenimiz bor..

Dünya bor rezervlerinin %73’ü Türkiye’de..İşlenmiş değeri hesaplamalara göre trilyon dolarların üzerinde…

Diğer tüm zenginliklerimize girmiyorum bile.

Sonuç olarak bize para lazım demenin manası yok. Bize lazım olan asgari geçim koşullarını sağlayacak bir asgari ücret ve azami cesarettir.