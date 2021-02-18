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Boyacı Ustası

Evi güzelleştiren, dekorasyonu gösteren ve oraya çıkaran şey boyadır. Boya hem iç hem de dış cephe için önemli bir yere sahiptir. Yaşam alanını yenilemek, güzelleştirmek, daha temiz olmasını sağlamak için belli aralıklarla boya yapılması gerekmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Şubat 2021 Perşembe 09:24
Boyacı Ustası
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TEMİZLİK VE BOYA

 Özellikle bahar temizliği zamanı geldiğinde boya yapmak eve daha ferah bir hava katmakta ve ev boya yapıldıktan sonra daha temiz olmaktadır. Yeni yapılmış boya kokusu bile insanı rahatlatmaktadır. Hem evi yeni bir renk ile boyamak evin havasını değiştirmektedir.

 BOYADA PROFESYONELLİK

 Tabi boya yapmak da ustalık ve beceri istemektedir. Boya yapılması çok kolay görünmesine rağmen hiç de kolay olmayan bir iştir. Usta olmayan ellere teslim edilen bir boyama işi ortamın daha çok kirlenmesine neden olabilir. Yapan kişi boyayı sıçratıp, dökebilir.

 Siz e-boyabadana.com.tr adresini ziyaret ederek iyi bir boyacı ustası bulabilirsiniz. Burada çalışan tüm ustalar işini severek yapmaktadır. İşini severek yapan kişi işinin her zaman en iyisini yapmaya çalışır.

 BOYA YAPARKEN

 Eviniz ister boş ister eşyalı olsun hiç önemli değil. Eşyalarınız güzelce kapatılıp hiç bir şekilde zarar gelmemesi sağlanmaktadır. Boyaması zor olan köşe ve dar kısımlara boyamaya başlanmadan önce maskeleme bantı yapılmakta ve çok dikkatli boyama yapılmaktadır.

 Duvar ve alana uygun rulo ya da normal fırçalar kullanılarak boyama yapılmaktadır. Ayrıca istediğiniz zamanda boyaya başlanıp kısa sürede size teslim edilmektedir.

 HEM KALİTELİ HEM UYGUN

 E boya badananın amacı kaliteyi en uygun fiyata sunmaktır. Kaliteli ve en iyi hizmeti, en uygun fiyata aldığınızdan şüpheniz olmaz. Zaten boyama işi bittikten sonra içiniz rahat bir şekilde evinizde oturmanın keyfini çıkarırsınız.

Son Güncelleme: 18.02.2021 09:28
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