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Bilişim Sektörünün Deneyimli İsmi İBB’de

Bilişim sektörünün deneyimli ismi Filiz Doğan, İBB bağlı kuruluşlar ve iştiraklerinin teknoloji seçimi ve yönetimi, İstanbul’un akıllı şehircilik yolcuğunun koordinasyonu gibi alanlarda Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:32
Bilişim Sektörünün Deneyimli İsmi İBB’de
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir hayatına değer katan uygulamalarına güç katmak için bilişim sektörünün deneyimli ismi Filiz Doğan’ı göreve getirdi. Doğan, İBB birimlerinin bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin geleceğin İstanbul’unu planlanmasında Başkan Danışmanı olarak görev alacak.

1968 yılında Adapazarı'nda doğan Filiz Doğan, 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi. Mezuniyetinden sonra yine ayni üniversitede MBA programına katıldı.

Doğan, Login A.Ş. ve Oracle dahil olmak üzere bilişim sektörünün önemli kurumlarında görev yaptı.   Oracle'a 1995 yılında Veritabanı Satış Danışmanı olarak katılan Filiz Doğan, 1999-2000 yılları arasında Oracle'ın Amerika'daki Merkezi'nde Veritabanı Ürün Müdürü pozisyonunda çalıştı.

2000 yılında Teknoloji Satış Danışmanlığı Yöneticisi göreviyle Türkiye'ye geri dönen Doğan, 2011 Ekim ayı itibariyle Oracle Türkiye Genel Müdürlüğü pozisyonuna getirildi. Sonrasında bu görevine ek olarak Levant, Kuzey Afrika ve Mısır`ın da dahil olduğu bölgeyi yönetti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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