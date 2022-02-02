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Beylikdüzü’ne Son Bir Yılda 400 Bin Metrekare Yeşil Alan

Beylikdüzü Belediyesi, 2021 yılı içerisinde 400 bin metrekare yeni yeşil alanı ilçeye kazandırarak toplam yeşil alan miktarını 3.9 milyon m²’ye çıkardı. Aynı zamanda kent tarımını destekleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların sebze ve meyve ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunan Yaşam Bahçesi’nde son bir yılda 76 ton mahsul elde edilirken toplam hasat miktarı 120 tona ulaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Şubat 2022 Çarşamba 10:22
Beylikdüzü’ne Son Bir Yılda 400 Bin Metrekare Yeşil Alan
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Daha yeşil bir Beylikdüzü için durmaksızın çalışan Beylikdüzü Belediyesi, 2021 yılında ilçeye 400 bin m² yeni yeşil alan kazandırarak toplam yeşil alan miktarını 3.9 milyon m²’ye taşıdı. Beylikdüzü’nde son bir yıl içerisinde 25 yeni park yapılırken, 2019 yılından bu yana ilçe halkının kullanımına açılan park sayısı 65’e çıktı. Böylece ilçedeki kişi başına düşen yeşil alan miktarını 11 m²’ye çıkaran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan yeni parkları hayata geçirirken bir yandan da mevcut parkları yeniledi. 2021 yılında da ilçe genelinde yürütülen peyzaj düzenleme çalışmaları kapsamında ise 4 bin yetişkin ağaç, yaklaşık 96 bin fidan ve çalı toprakla buluştu. Aynı zamanda parklarda; yeni oturma alanları, çocuk oyun grupları ve spor alanları oluşturulurken bank ve çöp kutusu gibi ihtiyaçlar da karşılandı. Ekipler tarafından ayrıca; çim biçimi, yabani ot temizliği, ağaç budama, ilaçlama ve gübre atımı çalışmaları da yıl boyunca titizlikle yürütüldü.

Yaşam Bahçesi’nde toplam hasat 120 tona ulaştı

Kent tarımını destekleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların sebze ve meyve ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunan Yaşam Bahçesi’nde son bir yılda 76 ton mahsul elde edilirken toplam hasat miktarı 120 tona ulaştı. Hasat edilen ürünler, belediyenin Gıda Bankası üzerinden ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa ulaştı. İlçe halkının toprakla olan bağını kuvvetlendirmek için oluşturulan Hobi Bahçesi’nde ise ata tohum çeşidi 457’ye çıktı. Okullarda da Hobi Bahçeleri oluşturmaya devam eden müdürlük ayrıca; çocuk oyun grubu montajları, spor sahaları, kauçuk zemin uygulaması, bank ve çöp kutusu montajları, peyzaj yapım ve bakım işlemlerini yaparak da bölgedeki okullara desteğini sürdürdü.


Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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