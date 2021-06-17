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BELTUR’DA BABALAR GÜNÜ İÇİN ÇOK ÖZEL KONSER

İBB iştiraki BELTUR Babalar Günü için özel bir etkinlik düzenleyecek. Engelli ve engelsiz bireylerden oluşan İSEMX müzik grubu, BELTUR Altıntepe Sahil Kafe’de Babalar Günü’nde bir konser verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Haziran 2021 Perşembe 13:19
BELTUR’DA BABALAR GÜNÜ İÇİN ÇOK ÖZEL KONSER
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İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde, engelli-engelsiz bireylerden ve eğitmen hocalardan oluşan İSEMX Müzik Grubu Babalar Günü’ne özel bir konser verecek. 19 Haziran Cumartesi günü saat 14.00 ile 16.00 arasında gerçekleşecek etkinlik , BELTUR Altıntepe Sahil Kafe önünde düzenlenecek.  

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner 

ÇOK ÖZEL HAZIRLIKLAR YAPILDI 

Konser için kafe önüne bir platform kuruldu. Babalar gününe özel repertuar hazırlandı. Repertuarda , usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin “Leylim Ley” ve “Kan Çiçekleri” gibi eserlerinin yanı sıra, “Süper Baba” dizisi jeneriği ile herkesin hafızasında yer edinen  “Bana Bir Masal Anlat Baba” gibi özel parçalar da yer alıyor.  

Konserde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve BELTUR AŞ. Genel Müdürü Cenk Akın ile BELTUR çalışanları da İSEMX Müzik Grubu ile  birlikte  bir şarkı seslendirecek.  

“BABALARIMIZ İÇİN…” 

BELTUR AŞ. Genel Müdürü Cenk Akın, “Amacımız, belediye bünyesinde yer alan kuruluşların, el ele verdiği, birlikte hareket ettiği zaman ne kadar başarılı ve güzel işler ortaya koyabileceğini göstermek. Ayrıca Babalar Günü etkinliğimiz ile bir kez daha yaşamın engel tanımadığını hatırlatmak. Tüm İstanbulluları 19 Haziran’da BELTUR Altıntepe Sahil Kafe’ye bekliyoruz” dedi. 

PROGRAM 

Tarih: 19 Haziran 2021 Cumartesi 

Saat     : 14.00 

Yer   : BELTUR Altıntepe Sahil Kafe

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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